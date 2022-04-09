ABD, Ukrayna'ya yardım eden Slovakya'ya patriot gönderiyor

Slovakya, Ukrayna'ya Rus yapımı S-300 hava savunma sistemini yolladı. Amerikan yönetimi bu desteği karşısında Avrupa’daki patriot hava savunma sistemlerinden birini Slovakya’ya konuşlandırma talimatı verdi.

Slovakya Ukrayna'ya Rus yapımı S-300LERİ yolladı. Kiev'e hava savunma sistemi yollayan ilk NATO ülkesi oldu. Slovakya'nın elindeki tek S-300 hava savunma sistemini Ukrayna'ya vermesi üzerine ABD'de Slovak hava sahasının savunması için hamle yaptı.

Amerikan savunma bakanı Austin, "Slovakya'nın daveti ve benim talimatım üzerine, Amerikan Avrupa komutanlığı, Amerikan askerleri tarafından yönetilecek bir patriot füze sistemini Slovakya'ya yerleştirecek. Daha kalıcı hava savunma çözümleri hakkında Slovakya hükümetiyle istişare etmeye devam ettiğimiz için bu patriot sisteminin konuşlanma süresi henüz sabitlenmedi." dedi.

Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de NATO'nun doğu kanadına desteklerinin süreceğini söyledi:

“Sanırım bugünkü hareket ve Slovakya içinde bir patriot bataryası sağlayacağımıza dair duyuru size NATO ve ittifak içindeki 5. madde taahhütlerimizi ne kadar ciddiye aldığımızı anlatıyor ve başkan Biden'ın dediğini duyduğunuz, gerekirse NATO topraklarının her santimini koruyacağız. Bu, Amerika'nın inandığı kuvvetli bir taahhüt ve özellikle doğu kanadında bunu desteklemenin yollarını aramaya devam edeceğiz."

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