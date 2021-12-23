ABD, Ukrayna sınırındaki gerginliğin tek suçlusunun Rusya olduğunu açıkladı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna ve Rusya sınırındaki gerginliğin tek kaynağının Rusya'nın eylem ve söylemleri olduğunu belirterek, ABD ve Rus heyetlerinin Ukrayna konusunda yapacağı görüşme için henüz yer ve zaman belirlenmediğini söyledi.