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ABD, Ukrayna ordusuna yüzlerce Stinger füzesi verdi

ABD'nin Ukrayna'ya 200'ü bu hafta içinde olmak üzere, yüzlerce Stinger hava savunma füzesi sağladığı bildirildi. Öte yandan İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Rusya'nın açtığı savaşa karşı direnişini sürdüren Ukrayna'ya silah yardımı yapacağını açıkladı.

3 Saat Önce
2022-03-03 08:03:29
ABD, Ukrayna ordusuna yüzlerce Stinger füzesi verdi

Amerikan medyasına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen bazı kongre kaynakları, ABD yönetiminin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri yardım olarak yüzlerce Stinger hava savunma füzesi sağladığını ifade etti.

Kaynaklar, sadece 200 adet Stinger füzesinin bu hafta içinde teslim edildiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya kara ve hava unsurlarına karşı koyacak silahları Ukrayna'ya verdiklerini açıklasa da bunların detaylarına ve sayılarına yönelik bilgi vermekten kaçınıyor.

Beyaz Saray geçen günlerde Ukrayna-Rusya savaşında Ukraynalılara destek amacıyla ABD Dışişleri Bakanlığının Stinger füzelerini vermesini onaylamıştı.

Stinger füzeleri, kısa menzil ve orta irtifa araçlarına karşı omuzdan atılabilen, etkili bir hava savunma sistemi olarak biliniyor.

İspanya Ukrayna'ya el bombası, makineli tüfek ve mermi gönderecek 

Öte yandan İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Rusya'nın açtığı savaşa karşı direnişini sürdüren Ukrayna'ya silah yardımı yapacağını açıkladı.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İspanyol televizyonu Antena 3'e yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ilk etapta, tanklara karşı kullanılacak 1370 el bombası, 700 bin mermi ve makineli tüfek gönderileceğini bildirdi.

Robles, "İlk sevkiyat cuma günü sabahı Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir noktaya gönderilecek ve Ukrayna yönetimi tarafından alınacak." dedi.

İspanya'nın Ukrayna'ya yapacağı ilk askeri yardımın "silah kullanma tecrübesi çok az olan kişilerin kullanabileceği, bireysel savunma amaçlı olduğunu" ifade eden Robles, Rusya'nın işgaliyle Ukrayna'daki durumun her geçen gün değişkenlik gösterdiğini ve meşru savunma hakkı bulunduğunu kaydetti.

Diğer yandan koalisyon hükümetinin küçük ortağı, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos partisi Ukrayna'ya silah gönderme kararının "hata" olduğunu savunarak Başbakan Pedro Sanchez'i eleştirdi.

 

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