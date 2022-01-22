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“ABD, Ukrayna'daki diplomatlarının ailelerini tahliye edecek”

ABD'nin, Kiev Büyükelçiliğinde görevli personelin ailelerinin Ukrayna'dan tahliye edilmesi talimatı verdiği ileri sürüldü.

3 Dakika Önce
2022-01-22 22:33:08
“ABD, Ukrayna'daki diplomatlarının ailelerini tahliye edecek”

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimi düşürmek için bir yandan diplomatik çalışmalar yürüten, diğer yandan Ukrayna ordusuna silah desteği veren ABD'nin ülkedeki diplomatik misyonuna yönelik de adım attığı iddia edildi

Amerikan Fox televizyonunun Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Dışişleri Bakanlığının Kiev Büyükelçiliğinde görevli personelin ailelerinin pazartesiden başlamak üzere Ukrayna'dan tahliye edilmesi talimatı verdiği öne sürüldü.

Haberde, yetkililerin Ukrayna'da bulunan ABD vatandaşlarının da ülkeyi terk etmesi tavsiyesinde bulunacağını ifade ettiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, henüz bu konuda resmi açıklama yapmadı. AA .

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