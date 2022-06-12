ABD-Ukrayna arasında gerginlik! Biden'ın açıklamaları gündem oldu

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin Rus işgali ile ilgili uyarıları 'duymak istemediğini' belirtti.

Los Angeles kentinde Ukrayna'ya göndermek üzere bağış toplanması için yapılan bir resepsiyonda konuşan Biden, Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna'ya girmeye hazırlandığına dair "hiç şüphe olmadığını" ifade etti.

Donörlere konuşma yapan Biden, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana böyle bir şey yaşanmadı" dedi.

Biden, yönetiminin işgalin başladığı 24 Şubat'a giden süreçte ABD istihbaratının bulguları doğrultusunda Ukrayna hükümeti ve Zelenski'yi uyardığını ifade etti.

"(İşgalin başlamasına giden süreçte) Birçok kişinin abarttığımı düşündüğünü biliyorum" diyen Biden, "Ancak elimizde Putin'in ülkeye gireceğini bilecek kadar veri vardı. Bunun olacağına dair şüphe yoktu ancak Zelenski bunu duymak istemedi" ifadelerini kullandı.

Kiev ise bu iddiaları reddetti. Zelenski'nin sözcülerinden Sergiy Nikiforov, Ukrayna haber sitesi LIGA.net'e yaptığı açıklamalarda işgale giden süreçte Biden ve Zelenski'nin üç veya dört telefon konuşması yaptığını ifade etti. Nikiforov, bu süreçte Ukrayna'nın önleyici yaptırımlar için de çağrıda bulunduğunu vurguladı.

Sözcü, "Bu nedenle 'Zelenski duymak istemedi' ifadelerine yüksek ihtimalle açıklık getirilmesi gerekiyor" dedi.

Zelenski'nin danışmanlarından Mikaylo Podolyak da aynı siteye yaptığı açıklamalarda o dönem Rusya'nın işgale hazırlandığını bildiklerini ancak boyutundan haberdar olmadıklarını belirterek Biden'a tepki gösterdi. Podolyak, "100 günden uzun süredir kendisine saldıranlara karşı direnen bir ülkeyi suçlamak absürt" diye konuştu.

Kaynak: T24 .