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TIMETURK / DÜNYA / ABD uçakları, Taliban'ın mühimmat deposunu bombaladı

ABD uçakları, Taliban'ın mühimmat deposunu bombaladı

ABD birlikleri, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bulunan Taliban'a ait silah ve mühimmat deposunu havadan bombaladı.

1 Gün Önce
2021-08-04 17:23:12
ABD uçakları, Taliban'ın mühimmat deposunu bombaladı

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Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Favad Aman, basına yaptığı açıklamada, ABD birliklerinin, Helmand'ın merkezi Leşkergah şehrindeki Taliban'a ait silah ve mühimmat deposuna yönelik hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Aman, saldırı sonucu silah ve mühimmat deposunun imha edildiğini belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

HAVA SALDIRILARI ARTIRILDI

ABD birlikleri, Taliban'ın kent merkezlerine ilerlemesini engellemek için hava saldırılarını artırdı.

ABD askerlerine ait uçakların, 2 Ağustos'ta yine Leşkergah şehrindeki Taliban mevzilerine düzenlediği hava saldırısında 7 militan ölmüştü.

Öte yandan Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında Leşkergah merkezinde çatışmalar devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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