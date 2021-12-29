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ABD uçak gemisi Avrupa'ya güvence vermek için Akdeniz’de kalacak

TIMETURK / DÜNYA / ABD uçak gemisi Avrupa'ya güvence vermek için Akdeniz’de kalacak

ABD uçak gemisi Avrupa'ya güvence vermek için Akdeniz’de kalacak

ABD, Rusya ile Ukrayna konusunda yaşanan gerginlik yüzünden Avrupa ülkelerine “güvence” vermek adına Akdeniz’deki uçak gemisinin bir müddet daha burada kalmasını kararlaştırdı.

1 Saat Önce
2021-12-29 10:52:23
ABD uçak gemisi Avrupa'ya güvence vermek için Akdeniz’de kalacak

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Körfez ülkelerine doğru yola çıkması öngörülen Harry S. Truman uçak gemisinin Avrupa ülkelerine “güvence” vermek için Akdeniz'de kalmasına karar verdi.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, ismi açıklanmayan Pentagon yetkilisi, uçak gemisinin rotasının değiştirilmesi kararıyla ilgili olarak Fransız haber ajansı AFP'ye “Avrupa'da varlığımızın sürdürülmesine yönelik ihtiyacı yansıtıyor. Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte toplu savunmamıza olan bağlılığımızı yeniden teyit etmemiz gerekiyor.” dedi.

Harry Truman uçak gemisi ve buna eşlik eden donanmanın diğer unsurları, 14 Aralık'ta Akdeniz'e gelmişti.

ABD ve Rusya, 10 Ocak'ta Cenevre'de Ukrayna krizi ve Avrupa güvenliği konularında bir görüşme yapacak.

Rusya ve Batı arasında neden gerginlik başladı?

Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO ile yakınlaşması Rusya'nın son dönemde Batı ile ilişkilerinde yeni bir kriz yarattı. Rusya, buna Ukrayna ile ortak sınırına asker yığınağı yaparak ve yakın komşuları Kiev ve Tiflis'in NATO'ya katılımına izin vermeyeceği tehdidinde bulunarak yanıt verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta yaptığı konuşmada Rusya'nın bir çatışma istemediğini ancak, öne sürdüğü ”güvenlik garantileri” konusunda ABD ve müttfeklerinden acil yanıt beklediğini söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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