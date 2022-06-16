ABD: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi mümkün değil

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Adam Smith, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verse bile; F-35 programına dönmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini aldığı gerekçesiyle; ortalığı olduğu F-35 programından tek taraflı olarak çıkartılmıştı.

Haber7'nin haberine göre; Türkiye resmi olarak açıklamasa da Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesi karşılığında, Ankara'nın F-35 programına yeniden dönmeyi pazarlık unsuru olarak kullandığı öne sürülmüştü.

Savunma sanayii yazarlarıyla bir araya geldiği etkinlikte konuşan ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Adam Smith'e, bu konu soruldu.

Smith gazetecilere verdiği demeçte, "Türkiye F-35 programına geri dönmeyecek" dedi:

"Mesele, Rus silah sistemlerini satın aldığı için Türkiye'yi cezalandırmak değil. Mesele; S-400 ile F-35'in aynı yerde olmasıyla ve kritik bilgilerin potansiyel olarak Rusların eline geçme ihtimaliyle alakalı."