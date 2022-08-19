ABD: Trump'ın evinde arama yapan FBI ajanları tehdit altında

ABD Adalet Bakanlığı tarafından, 'Eski Başkan Donald Trump'ın evine baskın gerçekleştiren FBI ajanları tehdit almaya devam ediyor' açıklaması yapıldı.

TRT Haber'in aktardığına göre; Eski ABD Başkan Donald Trump'ın Florida'daki evine FBI tarafından gerçekleştirilen baskının yankıları sürüyor. ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın evine baskın gerçekleştiren FBI ajanlarının tehdit almaya devam ettiğini açıkladı.

Açıklamada, belgelerin araştırılması sürecindeki tanıkların güvenliği ile ilgili endişelerin arttığının altı çizildi.

Belgelerin kamuoyuyla tamamen paylaşılması ise zaman alacak gibi görünüyor. Özellikle belgelerin açıklanmasının konuyla ilgili iş birliği yapmak isteyen kişiler için caydırıcı olacağı vurgulanıyor.

Bakanlık yetkilileri Trump belgelerin açıklanmasını isteyen ifadeler kullansa da avukatlarının bu konu da hala başvuru da bulunmadığını bildirdi.

FBI ajanlarının, 8 Ağustos'ta Trump'ın Florida'da bulunan Mar-a-Lago malikanesine yaptığı baskına, Kongre üyesi bazı Cumhuriyetçiler tepki göstererek, sosyal medya hesaplarından "FBI'ı yok edin", "FBI'ın kaynaklarını kesin" şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu.