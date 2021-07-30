ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Lee'ye plastik kelepçeli gözaltı

ABD Temsilciler Meclisi Alt Komite Başkanı Sheila Jackson Lee federal oy hakkı yasasını protesto ettiği için gözaltına alındı.

Teksas'ın Demokrat temsilcisi olan Sheila Jackson Lee, Washington DC'deki Senato ofis binasının dışındaki oy hakları gösterisine katılırken plastik kelepçe ile gözaltına alındı.

Jackson Lee sosyal medyadan “Senato Hart Binası önünde sivil itaatsizlik yaptım ve tutuklandım” sözleri ile polisler tarafından götürülüşünü paylaştı.

Sheila Jackson Lee, oy hakları protestoları sırasında gözaltına alınan üçüncü siyahi milletvekili oldu.

Kongre üyeleri Joyce Beatty ve Hank Johnson daha önce protestolara katıldıkları için tutuklanmıştı.

Harris ilçe Demokrat Partisi başkanı Odus Evbagharu yaptığı açıklamada, “Bir kez daha sivil haklarımızı savunmanın ve kırılgan demokrasimizi kurtarmak için mücadeleye liderlik etmenin ön saflarında bir Siyah kadın görüyoruz” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.