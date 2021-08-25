DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Sivas Yüksek Hızlı Tren ne zaman açılacak? Sivas-Ankara YHT ne zaman sefere başlayacak?
Sağlık ocağında PCR testi yapılır mı? Korona testi nerelerde yapılır?
Cezayir'den Fas ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi kararı açıklaması
Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donbas'ta bir Ukrayna askerini öldürdü
Genco Erkal kimdir? Genco Erkal kaç yaşında?
Taliban'dan Türkiye'ye çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanlar sorumluluk üstlenmeli
Öğretmenlerin yüzde kaçı aşılı? Öğretmenlerin ne kadarı aşısız?
Taş görseli 1.3 milyon dolara satıldı
2021 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sonuçları açıklandı mı?
Brezilya'da koronavirüs ölümleri 575 bini aştı
Önder Kahveci kimdir? Önder Kahveci nereli, kaç yaşında?
Amerikalı Müslümanlardan ABD'nin ''Afganistan'' kararına destek
Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu nereli kaç yaşında?
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Kabil'e gitti

TIMETURK / DÜNYA / ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Kabil'e gitti

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Kabil'e gitti

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Seth Moulton ile Peter Meijer'in Kabil'e gidip tahliye uçağıyla geri döndükleri öğrenildi.

3 Saat Önce
2021-08-25 08:54:40
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Kabil'e gitti

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Seth Moulton ile Peter Meijer, salı günü erken saatlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçarak orada 'Kabil'e giden bir askeri uçağa binmenin yolunu buldular' ve Kabil'deki havalimanında 24 saatten az bir süre kalıp tahliye uçağıyla ABD'ye döndüler.

Associated Press'in haberine göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan saha görevlileri ise, gezinin gereksiz bir oyalama olduğunu söyledi.

İkili ise, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada "Bize güvenin: sahadaki profesyoneller göreve odaklanmış durumda. Birçoğu geldiğimiz için bize teşekkür etti" ifadelerine yer verdi.

Konuyla ilgili Politico'ya açıklamalarda bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise, iki temsilciyi ABD kaynaklarını 'gereksiz yere yönlendirmemeleri' konusunda uyardı. Pelosi, "Üyelerin Afganistan'a ve çevre ülkelere seyahat etmesi, ihtiyaç duyulan kaynakları, Afganistan'dan risk altındaki ABD'li ve Afganları güvenli ve hızlı bir şekilde tahliye etme misyonundan saptıracaktır" ifadelerini kullandı.

İki Temsilciler Meclisi üyesi de seçilmeden önce Irak'ta görev yaptı ve her ikisi de Biden yönetiminin Afganistan politikasını eleştiriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş