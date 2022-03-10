DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
UAEA Başkanı Grossi ile Lavrov Ukrayna'daki nükleer tesisleri görüştü
Diyanet'ten stokçuluk fetvası! Caiz mi?
Volkswagen’in tamamen elektrikli mikrobüsü ID.Buzz tanıtıldı
Vaka sayısı 30 binin altında
Samsun'da yarın 11 Mart okullar tatil mi? Sinop, Ordu'da 11 Mart'ta okullar tatil mi? Hangi ilçelerde okullar tatil?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüştü
ABD Temsilciler Meclisi'nden Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketi onayı
Zonguldak'ta yarın (11 Mart) okullar tatil mi? Zonguldak 11 Mart Cuma okul var mı?
Havanda su dövülmeyen buluşma
Firmalar bir bir geri adım atmaya başladı
Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Sivas 11 Mart Cuma okul var mı? Sivas'ta 11 Mart hangi ilçelerde okullar tatil?
Gerard Depardieu hakkında tecavüz suçlaması devam ediyor
Tolga Dinler, Unknow Brand markası ile takı dünyasına bambaşka bir solukla giriyor
Putin'den ekonomi açıklaması! Hepsini çözeceğiz
Donetsk’te saldırılardan kaçan 85 yetim Lviv’de

TIMETURK / DÜNYA / ABD Temsilciler Meclisi'nden Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketi onayı

ABD Temsilciler Meclisi'nden Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketi onayı

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardımı içeren bütçe tasarısını onayladı .

2 Saat Önce
2022-03-10 19:22:58
ABD Temsilciler Meclisi'nden Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketi onayı

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda Ukrayna'ya yardım paketini de içeren ve hükümetin 30 Eylül'e kadar fonlanmasını sağlayan 1,5 trilyon dolarlık bütçe tasarısı, 69 "hayır" oyuna karşılık 361 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketi kapsamında, Ukrayna'ya askeri yardım ve yurt dışına kaçmak zorunda kalan Ukraynalı mültecilerin destelenmesi maddeleri yer alıyor.

Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yönelik tasarı da onaylandı

Öte yandan Ukrayna'ya saldırılarından dolayı Rusya'dan petrol ve enerji ithalatının yasaklanmasına ilişkin tasarı da 17 "hayır" oyuna karşılık 414 vekilin "evet" oyu ile onaylandı.

Oylamanın, ABD Başkanı Joe Biden'ın tasarının içeriğine benzer yaptırımları Rusya'ya uygulamasının ardından gelmesi dikkati çekti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş