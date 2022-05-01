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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Zelenski’ye ziyaret

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ukrayna lideri Zelenski'yle buluştu.

4 Saat Önce
2022-05-01 11:59:09
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Zelenski’ye ziyaret

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Zelenski ile bir araya geldi.

Zelenski, Pelosi'nin ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, “ABD, Rusya'nın saldırganlığına karşı mücadelede Ukrayna'ya olan güçlü desteği konusunda liderdir” dedi.

'ABD, UKRAYNA'YA GÜÇLÜ DESTEKTE LİDER KONUMUNDA'

Pelosi'ye ziyareti kapsamında teşekkür ederek sözlerine başlayan Zelenski, “Amerika Birleşik Devletleri'nden, halktan ve Kongre'den gelen bu güçlü destek sinyali için size minnettarım. Başkan, ekibimiz ve Ukrayna halkı olarak bu sinyali çok takdir ediyorum. Bu, ABD'nin bugün Rusya Federasyonu'nun saldırganlığına karşı savaş sırasında Ukrayna'ya güçlü destekte lider olduğunu gösteriyor” dedi. .

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