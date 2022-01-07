DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tarım Kredi marketlerinde ayçiçek yağına bir indirim daha
Tokayev'den son dakika açıklaması: Kazakistan'da anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi
Ünlü ekonomistten kritik uyarı: Fiyatlar düşecek, bekleyin!
Enerjide projesi için bazı taşınmazlarda acele kamulaştırma kararı
Rus basınına göre Kazakistan'daki olayların arkasında kim var?
Uğur Dündar koronavirüse yakalandı
Yeni bir araştırmaya göre köpekler ‘birden fazla dili’ anlıyor olabilir
Abdullah Ağar'dan kritik ''Kazakistan'' yorumu: Tokayev'e gönderme!
Düzenlemede sona gelindi: Evlilik süresine göre nafaka!
HSK, TikTok videosu çeken Cumhuriyet Savcısı için kararını verdi
Biden'ın yeni CENTCOM Komutanı adayı belli oldu
Resmi Gazete’de yayımlandı: Bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
ABD tehlikeli kimyasallar listesini genişletiyor
Kuzey Kore: Döneri biz bulduk
Cennet hurması yeni iş kapısı oldu!

TIMETURK / DÜNYA / ABD tehlikeli kimyasallar listesini genişletiyor

ABD tehlikeli kimyasallar listesini genişletiyor

ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından yapılan açıklamada 1-bromopropan maddesinin tehlikeli kimyasallar listesine ekleneceği duyuruldu.

2 Saat Önce
2022-01-07 07:16:05
ABD tehlikeli kimyasallar listesini genişletiyor

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), havayı kirleten ve solunum açısından tehlikeli maddeler listesine güçlü bir kuru temizleme çözücüsü olan 1-bromopropan'ı ekleyeceğini duyurdu.

Kirli kumaşlar, yağlı metal parçaları temizleme kabiliyeti nedeniyle kuru temizlemeciler, otomobil mağazaları gibi işletmeciler tarafından kullanılan kimyasal madde hakkındaki yeni karar Federal Register'da yayınlanan bildiride yer aldı.

Geniş kullanım alanı olan 1-bromopropan maddesinin, insan beyninde nörolojik hasara neden olabileceği, üreme sistemine zarar verebileceği ve kronik sağlık sorunlarını tetikleyebileceğine dair bilimsel bulgular birçok defa farklı kurumlar tarafından paylaşılmıştı.

ABD Kongresi'nin, Temiz Hava Yasası'nın bir hükmü uyarınca, EPA'ya zararlı maddeler listesine başka kirleticileri ekleme yetkisi vermesine rağmen kurumun 30 yıl boyunca bu yetkisini kullanmaması farklı zamanlarda eleştiri konusu olmuştu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş