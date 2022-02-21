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ABD tehdit etmişti! Rusya'ya yaptırım paketinin detayları ortaya çıktı

ABD'nin, Ukrayna'ya saldırı durumunda Rusya'ya karşı uygulayacağı öne sürülen yaptırım paketinin ayrıntıları ortaya çıktı.

40 Dakika Önce
2022-02-21 09:24:21
ABD tehdit etmişti! Rusya'ya yaptırım paketinin detayları ortaya çıktı

Beyaz Ev, ABD'deki mali kurumların başlıca Rus bankalarından gelecek para transferlerini gerçekleştirmesini engellemek de dahil olmak üzere Rusya'ya karşı uygulanacak bir yaptırım paketi hazırladı.

Konuyla hakkında bilgi sahibi üç kaynağın verdiği bilgiye göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda uygulanacak olan yaptırımlar, başlıca Rus bankaları ile ABD bankaları arasında uluslararası ödemelerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan "muhabir banka" ilişkilerini keserek Rusya'nın ekonomisine zarar vermeyi hedefliyor.

ABD'li yetkililer daha önce yeni yaptırımların bankacılık işlemlerini kapsayacağını belirtmişlerdi. Ancak küresel para hareketlerinin temelini oluşturan muhabir banka ilişkilerinin yaptırım paketinin bir parçası olacağı bilinmiyordu.

Beyaz Ev ve ABD Hazine Bakanlığı sorulara cevap vermedi.

Kaynak: Reuters .

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