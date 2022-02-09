ABD Tayvan’a 100 milyon dolarlık füze sattı

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (SGIA), Tayvan’a 100 milyon dolarlık füze savunma sistemi satışının onaylandığını duyurdu.

Tayvan kaynaklarına göre Çin'den Tayvan hava sahasına yönelik ihlaller son dönemlerde artış gösterdi. Tayvan Savunma Bakanlığı Ocak ayında yaptığı açıklamada, Çin Hava Kuvvetleri'ne ait 39 savaş uçağının Tayvan'ın ADIZ (hava savunma teşhis bölgesi) bölgesine girdiğini açıklayarak bunun bugüne kadar en büyük ihlal olduğunu belirtmişti.

TAYVAN, ABD-ÇİN ARASINDA GERİLİME NEDEN OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıllarda ABD'li diplomatların Tayvan'a yönelik ziyaretleri ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Temsilciler Meclisi'nde Tayvan'dan “Dünyaya katkı sağlayabilecek bir ülke” olarak bahsetmesi, Çinli yetkililerin tepkisini çekmişti. Öte yandan 2020'de eski ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın Tayvan ziyaretine Çin'den tepki gelmiş, ziyareti gerçekleştiren kişiler ve bağlı oldukları kurumlara yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

ÇİN'İN TAYVAN'I DEVLET OLARAK TANIMIYOR

İkinci Dünya Savaşının ardından çıkan iç savaşta, Çin Milliyetçi Partisi ülkeden kaçarak Tayvan adasına gitmiş ve burada Çin Cumhuriyeti'nin devamı olduklarını belirten bir deklarasyon yayınlamıştı. Bu kapsamda Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan'ı bir devlet olarak tanımamaktadır. DHA .