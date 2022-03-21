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TIMETURK / DÜNYA / ABD, Suudi Arabistan'ın gönlünü aldı

ABD, Suudi Arabistan'ın gönlünü aldı

Uzun zamandır Suudi Arabistan'ın taleplerine sessiz kalan ABD harekete geçti. ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarına karşı Suudi Arabistan'a geçen ay çok sayıda Patriot hava savunma sistemi bataryası gönderdiği iddia edildi.

56 Dakika Önce
2022-03-21 08:50:23
ABD, Suudi Arabistan'ın gönlünü aldı

Uzun zamandır Suudi Arabistan'ın Patriot hava savunma sistemi bataryası taleplerine sessiz kalan ABD harekete geçti.

ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarına karşı Suudi Arabistan'a geçen ay çok sayıda Patriot hava savunma sistemi bataryası gönderdiği iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine açıklama yapan ve adlarının açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD'li yetkililer, söz konusu transferin geçen ay gerçekleştirildiğini belirtti.

Yetkililer, Riyad yönetiminin Yemen'deki İran destekli Husilerin özellikle dron ve füze saldırılarına karşı Washington'dan uzun süredir Patriot hava savunma sistemi talep ettiğini fakat talebin uzun süren güvenlik protokolleri nedeniyle ancak karşılanabildiğini kaydetti.

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Kaç Patriot bataryasının Suudi Arabistan'a teslim edildiği, teslimatın tam olarak ne zaman ve ne şekilde yapıldığına dair detaylara yer verilmedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetime gelmesinin ardından ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde zaman zaman tıkanıklıklar yaşanmış, son olarak geçen ay Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Biden ile telefonda görüşmediği iddia edilmiş ancak Beyaz Saray bu iddiayı yalanlamıştı. .

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