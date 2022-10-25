ABD, Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaları fırsat bildi! Hedefte kim var?

El-Hamzat grubunu gözlemleyen Suriyeli analistlere göre olaylar, Sultan Süleyman Şah Tümeni’nin (halk dilinde El-Aşmat olarak bilinen ve aynı zamanda çok sayıda suç ve hak ihlali ile kötü şöhretli lideri Ebu Aşma’dan ismini alan) İdlib’den HTŞ’nin lideri Ebu Muhammed el-Colani’den yardım istemesi üzerine baş gösterdi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Washington Stratejik Araştırma Enstitüsü'nden 19 Ekim tarihinde yayınlanan “Değişen Hatlar ve Yerinden Edilmiş Kişiler: Azaz, Afrin ve HTŞ Saldırısı” başlıklı raporda ABD'nin Türkiye'yi uyardığı belirtildi.

Rena Netjes tarafından kaleme alınan rapora göre; ABD yetkilileri Türkiye hükümetini, eski ismiyle El-Nusra Cephesi yeni ismiyle Heyet Tahrir Şam'ı (HTŞ) Afrin ve Halep'in köylerinden çıkarmaması halinde Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) bölgeye girişine izin vermekle tehdit etti. Doğruhaber'de yer alan habere göre; geçtiğimiz hafta HTŞ güçleri Afrin kentlerini ele geçirmesi ve Azez ile Bab'a doğru ilerlemesi bölgedeki dengeleri alt üst edecek bir girişim olarak değerlendiriliyor. Raporda yer alan; El-Hamzat grubunu gözlemleyen Suriyeli analistlere göre olaylar, Sultan Süleyman Şah Tümeni'nin (halk dilinde El Aşmat olarak bilinen ve aynı zamanda çok sayıda suç ve hak ihlali ile kötü şöhretli lideri Ebu Aşma'dan ismini alan) İdlib'den HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed el-Colani'den yardım istemesi üzerine baş gösterdi.

ANLAŞMA SONRASI SENARYOLAR

HTŞ ile Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'na bağlı gruplar arasında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre HTŞ Afrin'den çekilmesi gerekiyor. Ancak Washington Stratejik Araştırma Enstitüsü raporuna göre Afrin'deki güvenlik ve istihbarat kaynakları HTŞ'nin çekilmediğini söylüyor. Afrin'deki müzakerelere yakın bir kaynak, “Bütün girişimin Cebhe eş-Şami'yi dağıtmak” olduğunu söyledi.

Ayrıca raporda aynı kaynağın “Amerikalılar Cuma günü Türkiye'yi tehdit etti: Colani (HTŞ lideri) Afrin'den ayrılmalı, aksi takdirde (ABD) Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) içeri girmesine izin verecek” ifadelerine yer verildi. ABD'nin tehdidinin Türkiye'yi kızdırdığını ve Türkiye'nin Cebhe eş-Şami'den Afrin merkez ile Mabata'daki karargahlarına dönmesini istediği belirtildi. ABD'nin Suriye Büyükelçiliği geçtiğimiz Salı günü, Afrin'i ele geçiren Heyet Tahrir eş-Şam'ı (HTŞ) “terörist” örgüt olarak niteleyerek HTŞ'nin Afrin'den çekilmesini istemişti. ABD'nin Suriye Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Belirlenmiş bir terör örgütü olan HTŞ'nin son zamanlarda Halep'in kuzeyine saldırısından endişe duyuyoruz. HTŞ güçleri derhal bölgeden çekilmelidir” ifadelerine yer verildi.

Rudaw'ın verdiği bilgiye göre; ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel günlük basın toplantısında, Rudaw muhabiri Roj Eli Zala'nın Afrin'de tırmanan gerilimle ilgili sorusuna cevap olarak, “Özellikle siviller üzerindeki etkisi nedeniyle Suriye'nin kuzeybatısındaki son huzursuzluktan endişe duyuyoruz” demişti. Patel, “Heyet Tahrir eş-Şam bir terör örgütüdür ve şiddet faaliyetlerini durdurması gerekir” diye ekledi.