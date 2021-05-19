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ABD Sözcüsünün iftirasına Türk Yahudi Toplumundan tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yahudi karşıtı söyleme sahip olduğu” iftirasına Türk Yahudi Toplumu tepki gösterdi.

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Google News - Timeturk
19.05.2021 10:51:57
ABD Sözcüsünün iftirasına Türk Yahudi Toplumundan tepki

Türk Yahudi Toplumu sosyal medya hesaplarından Ned Price'a cevaben yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi karşıtı olduğunu öne sürmek çok haksız ve çok ayıptır. Tam tersine kendisi bize karşı her daim yapıcı, destekleyici ve teşvik edici olmuştur.” denildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh'in de aralarında bulunduğu azınlık cemaati temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıdan fotoğraflara da yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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