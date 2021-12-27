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ABD: Somali'deki seçimler 'güvenilir ve hızlı' bir şekilde sonuçlandırılmalı

ABD, Somali'deki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin güvenilir ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması çağrısında bulunarak, gecikmelerden endişe duyduğunu belirtti.

42 Dakika Önce
2021-12-27 05:45:33
ABD: Somali'deki seçimler 'güvenilir ve hızlı' bir şekilde sonuçlandırılmalı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, “ABD, devam eden gecikmelerden ve sürecin güvenilirliğini baltalayan işlemlerdeki usulsüzlüklerden derin endişe duymaktadır.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Somali'deki seçimlerin güvenilir ve acil bir şekilde neticelenmesi çağrısı yapılarak, ülkedeki seçim sürecini iyileştirmeye ve hızlandırmaya odaklanan Ulusal Danışma Konseyi'nin bu hafta yapacağı toplantının da desteklendiği kaydedildi. Türk Telekom

“ABD, Somali'de barış ve istikrarı desteklemeye kararlıdır ve bu hedeflere ulaşmak için mevcut araçları kullanacaktır.” denilen açıklamada, tarafların güvenilir, şeffaf ve kapsayıcı şekilde parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini hızlı bir şekilde sonuçlandırması gerektiği vurgulandı.

Somali'de muhalif cumhurbaşkanı adayları, ülkede süren meclis seçimlerinin şeffaflıktan yoksun olduğunu belirterek, 1 Aralık'ta boykot kararı aldıklarını duyurmuştu.

Seçim takvimindeki gecikmeden ötürü şiddet olaylarının görüldüğü ülkede, süreci Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin devralmasıyla tansiyon gerilemiş ancak Roble ve Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu arasında yetki tartışmaları başlamıştı.

Halk Meclisi seçimleri, 16 Kasım'da başlamıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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