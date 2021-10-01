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TIMETURK / DÜNYA / “ABD soğuk savaşı kazandı ama buz savaşını kaybediyor”

“ABD soğuk savaşı kazandı ama buz savaşını kaybediyor”

The Hill dergisi, ABD’nin Arktika’daki kaynakların geliştirilmesi konusunda gözle görülür biçimde Rusya’nın gerisinde olduğunu belirtti.

2 Saat Önce
2021-10-01 22:53:21
“ABD soğuk savaşı kazandı ama buz savaşını kaybediyor”

ABD Hazine Bakanlığı'nın eski çalışanı ve Arktika Araştırma Komisyonu'nun eski üyesi Thomas Dans, The Hill dergisi için kaleme aldığı yazıda, “Soğuk savaşı kazanarak biz şimdi buz savaşını kaybediyoruz” ifadesini kullandı.

ABD'den farklı olarak Rusya'nın Arktika bölgesindeki çalışmalarını “büyük bir tempoyla” sürdürdüğü kaydedilen yazıda, bunun önümüzdeki yıllarda Moskova'ya büyük gelirler sağlayabileceğini vurguladı.

Beyaz Saray'ın Arktika'daki altyapıya yönelik finansmanı yetersiz bulan Dans, Rus filosunun üstünlüğüne dikkat çekerek Rusya'nın çok daha fazla nükleer buzkırana sahip olduğunu yazdı.

SputnikTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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