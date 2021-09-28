ABD, sesten beş kat hızlı hipersonik füzesini test etti
ABD Pentagon’a bağlı Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), Hipersonik füzenin başarıyla test edildiğini açıkladı. Füzenin, sesten 5 kat daha fazla hıza ulaştığı ifade edildi.
2021-09-28 14:00:24
ABD Pentagon'a bağlı Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), Hipersonik füzenin başarıyla test edildiğini açıkladı. Füzenin, sesten 5 kat daha fazla hıza ulaştığı ifade edildi.
DARPA, ABD Hava Kuvvetleriyle Birlikte testlerini gerçekleştirdiği hipersonik füzenin, oksijen açısından zengin atmosferde en iyi şekilde çalıştığını ve sesten 5 kat daha fazla hıza ulaştığını belirtti.
Dün yapılan açıklamada ayrıca füzenin özellikleri sayesinde hız ve manevra kabiliyetinin zamanında tespit edilmesinin zor olduğu belirtildi.
Hipersonik füze, uçağa yerleştirilen Hipersonik Hava-Soluyan Silah konsepti (HAWC) aracılığıyla uçağın kanadının altından fırlatıldı.
Pentagon, testin 2013'ten itibaren bu tip silah sınıfının ilki olduğunu belirtti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
SON VİDEOLAR
YORUMLAR (0)