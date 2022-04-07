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ABD Senatosu Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkileri askıya alan tasarıyı onayladı

ABD Senatosu, ABD'nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı. 17 Mart'ta Temsilciler Meclisinin onayını alan tasarı Biden'ın imzasıyla yasalaşacak.

2 Saat Önce
2022-04-07 20:43:44
ABD Senatosu Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkileri askıya alan tasarıyı onayladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları üzerine bu ülkeyle normal ticari ilişkileri askıya alma kararının ardından harekete geçen Kongre'den yeni adım geldi.

Kongre onayı gerektiren sürecin ilk adımında Temsilciler Meclisinde 17 Mart'ta 8 Cumhuriyetçi vekilin "hayır" oyuna karşı 424 vekilin "evet" oyu ile onaylanan tasarı bugün sürecin ikinci adımı olarak Senato Genel Kurulunda oylandı.

ABD'nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını onaylayan yasa tasarısı, Senatodaki 100 senatörün tamamının "evet" oyunu alarak kabul edildi.

Biden'ın imzasıyla yasalaşacak

Yasa tasarısı, ABD Başkanı Biden'ın imzasıyla yasalaşacak ve ABD'nin bu iki ülkeye çok daha yüksek gümrük vergisi koymasına, birçok ürünün ihracat ve ithalatına yasak getirmesine ve ABD ile bu ülkeler arasındaki tüm ticari aktivitelerin önemli ölçüde zorlaşmasına imkan tanıyacak.

Biden, geçen ay Ukrayna savaşından dolayı Rusya'nın artık "en ayrıcalıklı ülkeler" listesinden çıkarıldığını ve bu ülkeyle "normal ticari ilişkilerini" askıya aldıklarını duyurmuştu. .

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