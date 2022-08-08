ABD Senatosu'ndan kritik enflasyon hamlesi: 430 milyar dolarlık yasa onaylandı

ABD Senatosu, bir yıldan fazladır tartışılan ve ABD tarihindeki en iddialı iklim harcama paketini kabul etti.

Senato, 15 saatlik ön oylama ve tartışma sonrası, temiz enerji girişimlerine rekor harcama, reçeteli ilaç fiyatlarını düşürme önlemleri ve büyük şirketlerin gelir vergisi ödemesini sağlamak için vergi revizyonunu içeren Enflasyonu Azaltma Yasası'nı geçirdi.

50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat Partilinin bulunduğu senatoda tasarının kaderini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kullandığı oy değiştirdi.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRLER 'HAYIR' DEDİ

Cumhuriyetçi senatörlerin tamamı, ilgili yasa tasarısının ekonomiyi daha da kötüleştireceğini savunarak "Hayır" oyu kullandı. Cumhuriyetçi senatörlerin tamamı, ilgili yasa tasarısının ekonomiyi daha da kötüleştireceğini savunarak "Hayır" oyu kullandı.

8 Kasım ara seçimleri öncesi ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin siyasi ve ekonomik başarısı olarak değerlendirilen tasarının gelecek hafta cuma günü Temsilciler Meclisine gelmesi bekleniyor.

Enflasyonu Azaltma Yasası'nın, ABD tarihinin en büyük iklim yatırımını temsil ettiği, sağlık alanında ilk kez belirli reçeteli ilaçların fiyatını müzakere etme ve süresi dolan sağlık hizmetleri sübvansiyonlarını uzatma yetkisi verme konusunda büyük değişiklikler içerdiği kaydediliyor.

Tasarının, yeni vergi düzenlemeleri ile gelecek 10 yılda 700 milyar dolar ek gelir oluşturacağı, bunun 430 milyar dolarının başta karbon emisyonunu azaltmada ve sağlık hizmetlerinde kullanılacağı belirtiliyor.

Kaynak: Bloomberg HT .