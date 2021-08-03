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TIMETURK / DÜNYA / ABD Savunma Bakanlığı binası metro yakınlarındaki silah sesleri üzerine kapatıldı

ABD Savunma Bakanlığı binası metro yakınlarındaki silah sesleri üzerine kapatıldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasının, metro istasyonu yakınlarında birden fazla silah sesi duyulması üzerine kapatıldığı bildirildi.

2 Gün Önce
2021-08-03 18:45:37
ABD Savunma Bakanlığı binası metro yakınlarındaki silah sesleri üzerine kapatıldı

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ABD medyasındaki haberlere göre, Pentagon, metro istasyonu yakınlarında ateş açılması sebebiyle kapatıldı.

Savunma Bakanlığına ait Twitter hesabından da "binanın, ulaşım merkezindeki bir olay nedeniyle kapatıldığı" açıklaması yapıldı ve bölgeden bir süre uzak durulması istendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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