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ABD Savunma Bakanı: 'Rusya'nın işgali farklı bir aşamaya girdi'

 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 'Şimdi, Rusya'nın işgali daha az tehlikeli olmayan farklı bir aşamaya girdi ancak birlik içinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve Ukrayna'nın şimdi ve gelecekte kendini savunması için ihtiyaç duyduğu desteği hızlı bir şekilde sağlamaya devam edeceğiz.' dedi.

9 Saat Önce
2022-05-12 08:00:39
ABD Savunma Bakanı: 'Rusya'nın işgali farklı bir aşamaya girdi'

Austin, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde iki bakan basına kısa açıklamalarda bulundu.

Austin, ABD ile İngiltere arasındaki ilişkinin oldukça güçlü olduğunu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ile daha da önemli bir hale geldiğini belirtti.

ABD'li bakan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"ABD ve Birleşik Krallık, Ukrayna'nın silahlı kuvvetleri ve halkıyla sıkı bir dayanışma içindedir. Dünya (Ukraynalıların) onların cesaretine hayran kalıyor. Ukrayna'nın demokrasisini ve egemenliğini savunmalarına yardımcı olmak için sizinle birlikte çalışmaktan gurur duyuyorum. Şimdi, Rusya'nın işgali daha az tehlikeli olmayan farklı bir aşamaya girdi, ancak birlik içinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve Ukrayna'nın şimdi ve gelecekte kendini savunması için ihtiyaç duyduğu desteği hızlı bir şekilde sağlamaya devam edeceğiz."

Wallace ise ABD'ye Ukrayna'ya destek konusuna liderlik ettiğinden dolayı teşekkür ederken, "Kelimeler ve eylemler önemlidir ama eylemler kelimelerden daha önemlidir. Ukrayna'nın Rusya'nın yasa dışı işgaline karşı verdiği savaşta, ABD yaptıklarıyla müttefiklerinin yanında olduğunu kesinlikle gösterdi." dedi.

ABD'nin uzun bir süredir Ukrayna'ya silah ve eğitim verdiğine dikkat çeken Wallace, Ukrayna'nın bugün Rusya'ya karşı ABD desteği sayesinde ülkesini savunabildiğini belirtti.

Wallace, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü geçirdiğine" yönelik ifadesine atıfta bulunarak, "İnsanlar son birkaç yıldır NATO'yu eleştiriyordu. Ancak Rus işgaline verilen bu yanıtın aslında NATO'nun beyin ölümü geçirmekten çok uzak olduğunu, NATO'nun canlı, iyi ve birlik içinde olduğunu gösterdiğini düşünüyorum." dedi. .

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