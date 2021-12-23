''ABD, Rusya'ya akıllı telefon ihracatını kısıtlayabilir''

ABD’nin Ukrayna'daki gerilim nedeniyle Rusya'ya akıllı telefonların ve otomobil parçalarının ihracatını kısıtlayabileceği iddia edildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Beyaz Ev'de toplanan üst düzey yetkililer, 'Rusya'nın çok çeşitli endüstriyel ve tüketici teknolojilerine erişimini engelleyebilecek acil ihracat kontrolü tedbirlerini' görüştü.

Haberde, "Bu tedbirler, Rusya'nın akıllı telefonları, uçak ve araba bileşenlerini ve diğer birçok sektörden malzemeleri ithal etme kabiliyetini sınırlayabilir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak, olası tedbirlerin Rusya için emsalsiz olacağını ve Rus tüketiciler, üretim işlemleri ve istihdam üzerinde büyük etkiye sahip olabileceğini dile getirdi.

Haberde ayrıca mevcut idarenin, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin belirli yarı iletkenlere erişimini engellemek için eski Başkan Donald Trump döneminde başvurulan araçlardan yararlanabileceğini de sözlerine ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.