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ABD: Rusya’nın diplomasi konusunda ciddi olup olmadığını söylemek için erken
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TIMETURK / DÜNYA / ABD: Rusya’nın diplomasi konusunda ciddi olup olmadığını söylemek için erken

ABD: Rusya’nın diplomasi konusunda ciddi olup olmadığını söylemek için erken

Beyaz Saray, Rusya'nın Avrupa'da devam eden Ukrayna görüşmelerinde diplomasi yolunu izlemek konusunda ciddi olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

1 Saat Önce
2022-01-11 21:37:18
ABD: Rusya’nın diplomasi konusunda ciddi olup olmadığını söylemek için erken

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Georgia ziyaretine eşlik eden gazetecilere uçakta açıklamalarda bulundu.

Dün, Cenevre'de ilki gerçekleştirilen Rusya ile Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Psaki, "Rusya'nın diplomasi yolunu izleme konusunda ciddi olup olmadığını söylemek için henüz erken. Ruslar iyi niyet çerçevesinde ciddi müzakerelere hazırsa, biz de hazırız." ifadesini kullandı.

Her iki tarafın da hangi konuların öncelikli olduğu konusunda net açıklamalar yaptığını aktaran Psaki, "Örneğin, NATO konusunda duruşumuzu ortaya koyduk. NATO'nun Ukrayna ile ilişkileri sadece Ukrayna ve 30 NATO ülkesini ilgilendirir, başka bir ülkeyi değil." dedi.

Psaki, "Hangi yolu izleyeceklerine karar vermek tamamen Ruslara bağlı. Ya diplomatik yolu izleyecekler ya da 2014'te uyguladıklarımızın çok ötesinde ekonomik yaptırımlar uygulamamıza neden olacaklar." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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