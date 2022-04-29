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ABD: Rusya’nıın Donbas planı da tutmadı

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Donbas operasyonunda da planladıkları takvimin gerisinde kaldığını söyledi.

2 Saat Önce
2022-04-29 20:47:53
ABD: Rusya’nıın Donbas planı da tutmadı

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bir grup gazeteciye brifing veren üst düzey Pentagon yetkilisi, Rusya'nın Kiev ve Odessa dahil, Ukrayna'nın batı ve ortasına yönelik hava saldırılarını artırdığını ve Rus ordusunun Ukrayna topraklarına fırlattığı füze sayısının 2 bine yaklaştığını belirtti.

Yetkili "Bu hava saldırılarına ilişkin, Ukrayna ordusunun kuvvetlerini takviye etme kabiliyetlerini hedef aldıklarını düşünüyoruz. Örneğin, elektrik tesislerine saldırı düzenlediklerini gördük. Ruslar, belki de elektrik tesislerini vururlarsa trenlerin hareket kabiliyetini büyük ölçüde etkilemiş olacaklarını düşündü." dedi.

Bazı saldırıların da askeri üretim tesislerine olduğuna dikkati çeken yetkili, bu saldırılardan bazılarının sivil yerleşim yerlerini de hedef aldığını ancak Rusların gerçekten sivilleri hedef aldıklarından yüzde 100 emin olmadıklarını dile getirdi.

Yetkili, Odessa'ya yönelik herhangi bir çıkarma harekatının işaretlerini görmediklerini ifade ederek, Odessa'ya yönelik hava saldırıların Odessa ile Mıkolayiv arasındaki bölgede bulunan Ukrayna birliklerine baskı kurmak amacıyla düzenlenmiş olabileceğini kaydetti.

Donbas'ta takvimlerinin gerisindeler

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde sert direniş verdiğini aktaran yetkili, Rusya'nın karada ilerlemeden önce bölgede topçu saldırılarını artırdığına ancak bu saldırıların bekledikleri etkiyi göstermediğine dikkati çekti.

Yetkili, Ukrayna ordusunun halen ikmal hatlarının koruduğunu, Rusya'nın ise ilerleyişinin son derece yavaş olduğunu belirterek, "Donbas'ta yapmak istediklerini elde etme konusunda planladıkları takvimin gerisinde olduklarını değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Donbas'taki taktik tabur sayısını 92'ye çıkardığını anlatan Pentagon yetkilisi, Rusya'nın ayrıca Donbas'ta uzun sürecek bir savaş için hazırlık yaptığına işaret etti.

ABD yardımları devam ediyor

ABD'nin sağladığı yardımların da bölgeye akmaya devam ettiğini belirten yetkili, "Gelecek 24 saat içinde, daha önce bahsettiğimiz radarlar, Phoenix Ghost dronları, obüs topları ve top mermilerinin de aralarında bulunduğu bir düzineden fazla uçuş gerçekleştirilecek." diye konuştu. AA .

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