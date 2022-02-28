DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
YÖK’ten Ukrayna açıklaması
Benzine ne kadar indirim yapıldı? 1 Mart Akaryakıt indirimi
Rus kulüpleri ve milli takımları hakkında FIFA ve UEFA kararı
Kaloriferci alımı iş ilanı 2022 | Adalet Bakanlığı kaloriferci alım ilanı
KYK bursu arttı mı? KYK bursu 1250 lira mı oldu? KYK lisans öğrenci bursu zamlandı mı?
Rusya’dan NATO’ya ‘silah göndermeyin’ uyarısı
TUBİTAK bursları zamlandı mı? TUBİTAK bursu ne kadar oldu?
TÜBİTAK bursu arttı mı? 2022 TÜBİTAK bursu 1250 TL mi oldu? Lisans bursu 1250 liraya mı yükseldi?
Putin’den Rus halkına 'döviz' yasağı
Elektrikte KDV yüzde 8'e düşünce ne kadar indirim olur? Elektrik faturasında KDV indirimi kaç TL?
'AB imzası' attı ve Rus askerlerine seslendi: Komutanlarınıza inanmayın
Rusya-Ukrayna müzakeresi ne oldu? Rusya ile Ukrayna anlaştı mı?
ABD: Rusya Kiev'i alma niyetinde, hava üstünlüğü yok
Mustafa Sarıgül 28 Şubat hakkında ne dedi? TDP başkanı Mustafa Sarıgül ne dedi?
Mazota indirim mi yapıldı? Mazota ne kadar indirim geldi? Son dakika Mazot indirimi

TIMETURK / DÜNYA / ABD: Rusya Kiev'i alma niyetinde, hava üstünlüğü yok

ABD: Rusya Kiev'i alma niyetinde, hava üstünlüğü yok

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna sınırına konuşlandırdığı askeri gücünün yüzde 75’ini savaşa soktuğunu ve Ukrayna hava sahasında henüz üstünlük elde edemediğini açıkladı.

2 Saat Önce
2022-02-28 20:08:49
ABD: Rusya Kiev'i alma niyetinde, hava üstünlüğü yok

Rusya-Ukrayna savaşı 5'inci gününü geride bırakırken, bir grup gazeteciye açıklama yapan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Ukrayna güçlerinin direnişinin devam ettiğini belirtti.

Yetkili, Rusya'nın şu ana kadar Ukrayna'ya 368 füze fırlattığını ve savaş için önceden konuşlandırdığı gücünün yüzde 75'ini Ukrayna'ya soktuğunu belirtti.

Hava sahası halen ihtilaflı

Ukrayna'nın belirli bölgelerde hava üstünlüğünün Ukrayna ile Rusya arasında el değiştirdiğini anlatan Pentagon yetkilisi, “Ukrayna'nın halen önemli bir hava savunma kapasitesi var ve bunu işletebiliyor. Rusya halen Ukrayna hava sahasında üstünlüğü elde edemedi.” diye konuştu.

Yetkili, Ukrayna'ya girmiş olan güçlerin tamamının Rus askerleri olduğunu, Belarus askerlerinin Ukrayna'ya girdiğini görmediklerini ifade etti.

Karadeniz'deki Rus güçlerinin durumunda değişiklik olmadığını belirten yetkili, Oddesa'ya yönelik herhangi bir saldırı görmediklerini söyledi.

Rusya halen Kiev'i alma niyetinde

Rusların ilerleyişinin neden yavaşladığına ilişkin değerlendirmede bulunan yetkili, bunun birçok faktörden kaynaklandığını söyledi.

Pentagon yetkilisi, Ukrayna'nın Kiev'e açılan bir köprüyü yıktığını ve savaşın dördüncü gününde de Rus güçlerinin yakıtının tükenmesinin ilerleyişi kısmen yavaşlattığını söyledi.

Yetkili, Rusya'nın halen Kiev'i alma niyetinde olduğuna işaret ederken, Rus birliklerinin Kiev'i güney de dahil olmak üzere üç koldan kuşattığını belirtti.

Rusya'nın Kiev'e girmek yerine şehri kuşatma taktiğini kullanmak istediğini düşündüklerini belirten yetkili, "Elbette ki Kiev'i alamadıklarında oluşacak öfkenin Ruslar tarafından daha saldırgan bir tutuma yol açacağından endişe ediyoruz.” diye konuştu.

Üst düzey yetkili, ABD'nin askeri yardımlarının detaylarına girmekten kaçındı ancak gönderilecek paket içinde hava savunma kabiliyetlerinin olacağını dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer gücü teyakkuza geçirmesine ilişkin açıklamasına değinen yetkili, “Bunu orta koyduğu şekli, bizim bildiğimiz Rus nükleer doktrininde belirtilenlerle uyuşmuyor. Bu yüzden, ne demek istediğini anlamak için bunu analiz ediyoruz.” dedi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş