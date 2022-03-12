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ABD, Rusya karşıtı yaptırımlara katılması için İsrail'i uyardı

ABD, Ukrayna saldırısından dolayı uygulanan yaptırımlara katılması ve Rusya'nın 'kirli para'sını kabul etmemesi konusunda İsrail'i uyardı.

42 Dakika Önce
2022-03-12 14:15:58
ABD, Rusya karşıtı yaptırımlara katılması için İsrail'i uyardı

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland, Tel Aviv yönetiminin Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlara katılması ve Rus oligarklara yasaklar koyması gerektiğini söyledi.

"İsrail ne yaparsa yapsın Ukraynalılar memnuniyetle karşılayacaktır ve Ukrayna'yı destekleyen uluslararası koalisyon bunu memnuniyetle karşılayacaktır” diye konuşan ABD'li yetkili, "Putin'in savaşlarını körükleyen kirli paranın son sığınağı olmak istemezsiniz" ifadelerini kullandı.

"İsrail'i de bize katılmaya çağırıyoruz"

Nuland, "Dünyadaki tüm demokrasilere, Putin'e uyguladığımız ihracat kısıtlamaları ve mali yaptırımlar konusunda bize katılmaları çağrısı yapıyoruz. Bu rejimi ezmek, ekonomisini ezmek zorundayız. İhtiyacı olan gelirlerini engellemeliyiz. Çevresindeki oligarkları ezmeliyiz. Bu yüzden tüm ülkeler gibi İsrail'i de bize katılmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Nuland, İsrail'in Ukrayna'ya askeri yardım sağlayıp sağlamayacağının ise İsrail hükümetinin elinde olduğunu söyledi. .

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