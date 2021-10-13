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TIMETURK / DÜNYA / ABD, Rusya ile öngörülebilir bir ilişkiye bağlı kalmaktan yana

ABD, Rusya ile öngörülebilir bir ilişkiye bağlı kalmaktan yana

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Nuland, ABD'nin Rusya ile ilişkisinde öngörülebilir ilişkiye bağlı kalmaya devam ettiğini söyledi.

21 Saat Önce
2021-10-13 20:13:29
ABD, Rusya ile öngörülebilir bir ilişkiye bağlı kalmaktan yana

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Rusya'nın başkenti Moskova'daki temasları çerçevesinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Kremlin İdari İşler Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak ile görüştü.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği Basın Sözcüsü Jason P. Rebholz'un Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Nuland Kremlin'de yaptığı görüşme sonrası değerlendirmede bulundu.

ABD ve Rusya ilişkilerini Uşakov ile açık ve verimli şekilde ele almalarını çok takdir ettiğini belirten Nuland, "Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir ilişkiye bağlı kalmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kremlin yetkilisi Kozak gazetecilere yaptığı açıklamada, müzakerelerde Ukrayna'nın doğusundaki durumun ele alındığını kaydederek meselenin çözümü için Minsk Anlaşması'na bağlı kalmanın teyit edildiğini aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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