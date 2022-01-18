DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konyaspor-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?
Kazakistan'da OHAL sona erdi
8 partiden 3'üncü ittifak girişimi
Fatih Karagümrük-Beşiktaş maç sonucu
1461 Trabzon FK'nın yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu!
ÖTV düzenlemesi ikinci ele nasıl yansır? 2022'de ikinci el pazarı ne olur? 2022'de araba alınır mı?
Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas'ta yarın okullar tatil mi?
Fitch Türk piyasasına nasıl bakıyor? Petrol fiyatları nasıl seyrediyor? Fed faiz artırımı kesin mi?
Gaziantep’te okullar tatil edildi mi? Gaziantep’te eğitime ara verildi mi?
Bakan Yanık duyurdu: 2 bin 300 TL oldu
Bayburt'ta okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi
İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta ilişkin dava başladı
Uşak'ta yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Uşak Valiliği kar tatili açıklaması
Sahte doçentlik diplomasına tahliye!
Yasak Elma'nın ünlü oyuncusu diziden ayrılıyor mu? Yasak Elmada kim vuruldu?

TIMETURK / DÜNYA / ABD: Rusya her an Ukrayna'ya saldırabilir

ABD: Rusya her an Ukrayna'ya saldırabilir

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bütün seçeneklerin masada olduğunu belirterek, 'Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız.' uyarısında bulundu.

1 Saat Önce
2022-01-18 21:32:45
ABD: Rusya her an Ukrayna'ya saldırabilir

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ve Rusya gerilimine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna ve Almanya'ya bir gezi gerçekleştireceğini anımsatan Psaki, Blinken'ın burada Ukrayna-Rusya gerilimini azaltmak için görüşmelerde bulunacağını aktardı.

ABD ve Rusya dışişleri bakanları Cenevre'de bir araya gelecek

Psaki, Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu sabah gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Cenevre'de bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldığını ve Blinken'ın bu görüşmede Rusya'yı gerginliği azaltma konusunda uyaracağını belirtti.

Ukrayna-Rusya geriliminin sorumlusunun sınıra on binlerce asker yığan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu ifade eden Psaki, şunları kaydetti:

"Açık konuşayım; şu anda durum oldukça tehlikeli. Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız. Blinken, Cenevre'deki görüşmede, bu konuda diplomatik bir yol olduğunu açıkça dile getirecek. Ukrayna'yı işgalin ağır ekonomik sonuçlarının acısını çekip çekmeyeceği Putin ve Ruslara bağlı."

Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda tüm seçeneklerin masada olduğunu vurgulayarak, ekonomik yaptırımlar konusunda Avrupalı ortakları ile yakın temas halinde olduklarını dile getirdi. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş