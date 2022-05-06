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ABD, Rus oligarkın 300 milyon dolarlık yatına el koydu

ABD, Pasifik Okyanusu üzerindeki ada ülke Fiji'de Rus oligark Süleyman Kerimov’un lüks yatı Amadea’ya el koydu. Rus oligarkların varlıklarına ABD, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında yaptırım getirmişti

4 Gün Önce
2022-05-06 08:20:26
ABD, Rus oligarkın 300 milyon dolarlık yatına el koydu

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rus milyarder Kerimov'un 300 milyon dolarlık süper lüks yatına Fiji'de el konulduğunu belirten Psaki, bu işlemin ABD'nin talebi üzerine Fiji yönetimi tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

Öte yandan görevini 13 Mayıs'ta devredeceği Karine Jean-Pierre ile podyuma çıkan Psaki, halefini tebrik etti.

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- Fiji 15 Nisan'da yatı alıkoymuştu

Pasifik Okyanusu'nun güney kısmında yer alan ada ülkesi Fiji, Lautoka kentinin Queens Rıhtımı'na demirleyen Rus milyarder Süleyman Kerimov'a ait 106 metre uzunluğundaki süper lüks yatın alıkoyulduğunu bildirmişti.

Fiji Emniyet Genel Müdürü Sitiveni Qiliho, yatın birkaç gün önce Lautoka Limanı'ndaki Queens Rıhtımı'na gelmesiyle soruşturmanın başladığını söylemişti. .

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