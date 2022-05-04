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TIMETURK / DÜNYA / ABD polisi 12 yaşındaki silahsız çocuğu sırtından vurarak öldürdü

ABD polisi 12 yaşındaki silahsız çocuğu sırtından vurarak öldürdü

ABD'nin Philadelphia bölgesinde 12 yaşındaki bir çocuğu, kovalamaca esnasında 3 el ateş ederek öldüren polisin çıkarıldığı mahkemede tutuklu yargılanmasına karar verildi.

2 Gün Önce
2022-05-04 11:58:59
ABD polisi 12 yaşındaki silahsız çocuğu sırtından vurarak öldürdü

Philadelphia Bölge Savcılığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, 26 yaşındaki polis memuru Edsaul Mendoza, 'bir hırsızlık vakasına karıştığı zannıyla' takip ettikleri gençlerin arasında bulunan 12 yaşındaki Thomas 'TJ' Siderio'yu silahsız olduğunu bildiği halde öldürmekle suçlandı.

Mart ayı başında yaşanan olayın kamera kayıtlarının, Mendoza'nın Siiderio'yu 'anlamsız bir şekilde takip ettiği ve silahsız olduğunu bilmesine rağmen onu vurduğunu' ispatlar nitelikte olduğu belirtildi.

"SİLAHI OLMADIĞINI BİLİYORDU, YİNE DE SIRTINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ"

Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner, 'Mendoza, Siderio'ya üçüncü kez ateş ederken artık bir silahı olmadığını ve ona zarar veremeyeceğini biliyordu, ama yine de onu sırtından vurarak öldürdü.' ifadelerini kullandı.

Görevinden el çektirilen ve pazar günü gözaltına alınan Mendoza'nın, 16 Mayıs'taki duruşmaya kadar tutuklu kalacağı bildirildi. .

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