DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
Şişecam’dan Katar iddiasına yalanlama
Kuru fasulyeyi pişirirken içine patates koyun! Çünkü...
İngiltere'de Omicron varyantının yayılmaya başladığı bildirildi
Ukrayna-Rusya sorununu hangi olaylar tetikledi? Biden ve Putin görüşmesi gerçekleşecek mi?
ABD'den Rusya'ya ilişkin 'askeri müdahale' açıklaması
IMF'den 'yüksek enflasyon' açıklaması
Tamer Karadağlı: Espri yapmış çocukcağız
Musluk bataryalarınıza yağlı kağıt sürerseniz...
Çin’den Evergrande'in yönetimine müdahale
Erzincan namaz vakitleri (6 Aralık 2021 Pazartesi ile 5 Ocak 2022 Çarşamba)
Katar'ı da kapsayan Körfez turuna çıkıyor
‘ABD Pekin Olimpiyatları'na boykot uygulayacak’
Düzce namaz vakitleri 1 aylık (6 Aralık 2021 Pazartesi ile 5 Ocak 2022 Çarşamba)
Zeytinyağı göğüs kanserinden koruyor

TIMETURK / DÜNYA / ‘ABD Pekin Olimpiyatları'na boykot uygulayacak’

‘ABD Pekin Olimpiyatları'na boykot uygulayacak’

Beyaz Saray, Çin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını açıkladı.

2 Saat Önce
2021-12-06 22:01:31
‘ABD Pekin Olimpiyatları'na boykot uygulayacak’

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, "Çin'in Sincan'da işlediği insanlığa karşı suçlar ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na hiçbir diplomatik ya da resmi heyet göndermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Olimpiyatlara gidecek ABD'li sporculara desteklerinin tam olduğunu vurgulayan Psaki, ABD'nin insan haklarını korumak adına verdiği güçlü bir taahhüt olduğunun altını çizdi.

Psaki, Pekin Olimpiyatları'na yönelik bu boykotun diplomatik seviyede olduğunu ve sporcuları etkilemediğini ancak Çin'in insan hakları ihlallerine yönelik sert bir mesaj olduğunu söyledi.

Biden, boykotu düşündüklerini duyurmuştu

Washington Post gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı ve 16 Kasım'da yayımladığı haberinde, Biden ya da hükümet yetkililerinin, Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayarak insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e diplomatik boykot uygulamayı planladığını öne sürmüştü.

Söz konusu kararın henüz resmileşmediğini aktaran kaynaklar, Biden'ın bu ay sonundan önce kararı onaylamasını beklediklerini belirtmişti.

Biden, 18 Kasım'da gazetecilere yaptığı açıklamada da olimpiyatlara diplomatik boykot düşündüklerini teyit etmişti.

Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş