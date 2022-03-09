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TIMETURK / DÜNYA / ABD: Patriot bataryaları Polonya'da

ABD: Patriot bataryaları Polonya'da

Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, ABD Avrupa Kuvvetlerinin Polonya'ya sevk ettiği iki Patriot hava savunma sistemi bataryasının gün içinde bu ülkede konuşlandırıldığını duyurdu.

2 Saat Önce
2022-03-09 21:43:46
ABD: Patriot bataryaları Polonya'da

Bir grup gazeteciye Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin bilgi veren üst düzey Pentagon yetkilisi, Polonya'ya sevk edilen Patriot'lara dair konuştu.

"Patriot bataryaları Polonya'ya konuşlandırıldı. Nerede oldukları ve operasyon durumlarına ilişkin detaya girmeyeceğim ama Polonya'dalar ve bunlar için personel görevlendirildi."

Yetkili, bu sistemlerin tamamen savunma amaçlı, Polonya ile istişare edilerek ve onların daveti üzerine sevk edildiğini duyurdu.

Bu bataryaların gönderilme talimatının ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından verildiğine dikkati çeken yetkili, bu sevkiyatın ABD'nin NATO Antlaşmasının 5. Maddesi kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ukrayna'ya uçak gönderme konusunda bazı yaklaşım farklılıkları var

ABD Avrupa Kuvvetlerinin (EUCOM) önceki akşam yaptığı yazılı açıklamada, Austin'in talimatı ve EUCOM Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ın emri üzerine komutanlığın uhdesindeki iki Patriot bataryasının Polonya'ya konuşlandırılacağı bilgisini vermişti.

ABD ile Polonya arasında "Ukrayna'ya uçak gönderme" konusunda bazı yaklaşım farkları olduğu ortaya çıkmış, Polonya söz konusu uçakları Ukrayna'ya doğrudan değil, ABD'nin Almanya'daki askeri üssüne teslim edebileceğini açıklamıştı.

Pentagon ise söz konusu uçakların doğrudan ABD eliyle Ukrayna'ya teslim edilmesi olasılığını, sahada uygulanması pek mümkün olmayan bir durum olarak tanımlamıştı. AA .

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