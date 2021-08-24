DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Karamollaoğlu'ndan Asiltürk'ün liderlik sözlerine yanıt: Israrı isabetli bulmam
Ali Çardakçı kimdir? Orgeneral Ali Çardakçı nereli, kaç yaşında?
Kazdağları'nda orman yangını
Gökbilimcileri şaşırtan keşif
2022-2023 memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak?
Bloomberg’in tecrübeli analistinden Bitcoin ve altın yorumu
Tarihin en büyük kripto soygununda çaldığı paraları ödeyen hackera iş teklif edildi
Memur ve emekli maaşlarında kritik detay
İngiliz yalanı çöktü, Kılıçdaroğlu ve Akşener ne diyecek?
Ünlü milyarder Bezos'un garip sırrı!
İstanbul'da ambalaj atölyesinde yangın
2 piyasa devinden Bitcoin tahminleri: Bunlara hazırlanın!
ABD ordusunun en zayıf yönü
Almanya Merkez Bankası’ndan ‘karamsar’ açıklama
Küba sağlık sisteminde çöküş

TIMETURK / DÜNYA / ABD ordusunun en zayıf yönü

ABD ordusunun en zayıf yönü

ABD merkezli 19FortyFive analiz sitesi, eskiyen devlet tersanelerinin ABD ordusunun en zayıf yanı olduğunu ve halkın güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

2 Saat Önce
2021-08-24 07:11:47
ABD ordusunun en zayıf yönü

ABD merkezli 19FortyFive analiz sitesi, eskiyen devlet tersanelerinin ABD ordusunun en zayıf yanı olduğunu ve halkın güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

ABD Senatosu'nun geçen günlerde 1.1 trilyon dolarlık altyapı geliştirme paketini onayladığını anımsatan 19FortyFive yazarı Maya Clark, en fazla önem verilmesi gereken noktanın devlet tersanelerinin durumu olduğunu kaydetti.

Toplam dört tersane bulunduğunu ve hepsinin yüz yılı aşkın bir süredir hizmet verdiğini belirten Clark, "Bu tersanelerin uçak gemilerinin ve denizaltıların teknik bakımından sorumlu olduklarını dikkate aldığımızda, durum gerçekten de feci" dedi.

Clark, en belirgin problemler arasında yeni denizaltılara kuru havuzlarda küçük kapasiteleri nedeniyle hizmet verilememesi ve devlet tersanelerindeki ekipmanın özel tersanelerde kullanılandan çok daha eski olması bulunduğunun altını çizdi.

ABD'li yazar, "Birçok alanda benzer sorunlar var. ABD ordusu için mühimmat üreten fabrikalar, modern otomatik ekipman kullanmak yerine İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma ekipman ve üretim süreçlerine güvenmeye devam ediyor. Bu durum sadece işletmelerin çalışanlarını değil, genel olarak ulusal savunmayı da tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş