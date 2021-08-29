ABD ordusunda deprem

Kabil'deki havalimanı saldırısında 13 askerini kaybeden ülkenin ordusunda emir-komuta şoku yaşanıyor. Jet hızıyla ceza alan yarbay için, Deniz Piyadeleri Sözcüsü Stenger'dan açıklama geldi

DEAŞ'ın Kabil Havalimanı'na düzenlediği ve 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 170 kişinin can verdiği canlı bomba saldırısı sonrası, ülkede çok ciddi çalkantılar yaşanıyor.

Yarbay Stuart Scheller, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve diğerlerine 'ellerini taşın altına koymaları ve hesap vermeleri' çağrısında bulunarak, "Bu işi ellerine yüzlerine bulaştırdıklarını itiraf etmeliler" diye konuştu.

Scheller, Facebook ve LinkedIn'de yayınlanan yaklaşık beş dakikalık bir videoda, "İnsanların şu anda sosyal medyada bu kadar üzgün olmasının nedeni, savaş alanındaki Donanma Kuvvetlerinin birini yüzüstü bırakması değil" dedi.

BU İŞİ BATIRDILAR'

Scheller, "İnsanlar üzgün çünkü Deniz Kuvvetleri'nin üst düzey liderleri onları hayal kırıklığına uğrattı. Ve hiçbiri elini kaldırıp hesap sormuyor, Bunu biz batırdık' demiyor" diyerek öfkesini dile getirdi.

ABD ORDUSU TARİHİNDE İLK KEZ YAŞANIYOR

Video, Cuma akşamına kadar Facebook'ta 23bin'den fazla kez paylaşıldı ve 3 bin 100'den fazla yorum aldı, bunların çoğu da Scheller'in cesaretini açıkça ortaya koymasını destekledi. Aktif bir deniz komutanının, rütbeli askeri liderleri ve siyasi yetkilileri alenen eleştirilmesi duyulmamış bir olay.

ABD'li, asker videoda, Irak ve Afganistan'daki görevleri de içeren 17 yıllık 'yıldız kariyerini' bu konuşmayı yayınlayarak riske attığını bildiğini, ancak yine de konuşmak istediğini vurgulayarak, "17 yıldır mücadele ediyorum. Üst düzey liderlerime 'Sorumluluk talep ediyorum' demek için her şeyi bir kenara atmaya hazırım diye konuştu.

'BU İNSANLAR BOŞUNA MI ÖLDÜ?'

Yarbay Scheller, terör saldırısında ölen Deniz Piyadeleri'nden biriyle kişisel bir ilişkisi olduğunu ve liderler fiyaskoyu sahiplenmezlerse, 'tüm bu insanların boşuna ölmüş olacağını' söyledi.

Scheller ayrıca daha da ileri giderek, hava üssünün insanlar tahliye edilmeden önce güvenliğinin sağlanmamasının büyük bir stratejik hata olduğunu da vurguladı.

GÖREVİNDEN ALINDI

Aktif görevde bulunan Yarbay Scheller, yöneticilerin Afganistan'daki ölümcül felaketin sorumluluğunu üstlenmelerini kamuoyu önünde talep etmesi üzerine Cuma günü görevinden alındı.

BİNBBAŞI STENGER: ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYORUZ ANCAK BUNUN YERİ SOSYAL MEDYA DEĞİL

Scheller, Cuma günü ilerleyen saatlerde bir takip yazısında, görevinden alındığını söyledi. Deniz Piyadeleri Sözcüsü Binbaşı Jim Stenger yaptığı açıklamada, Yarbay Stuart Scheller'in Doğu Piyade Okulu Komutanı Albay David Emmel tarafından 'komuta yeteneğine güven ve inanç kaybı' nedeniyle görevden alındığını söyledi.

Binbaşı Stenger."Bu, pek çok Deniz Piyadesi için açıkça duygusal bir zaman ve şu anda mücadele eden herkesi psikolojik danışmanlığa başvurmaya veya bir Denizci arkadaşıyla konuşmaya teşvik ediyoruz. Denizcilik liderlerinin emir komuta zinciriyle ilgili anlaşmazlıklarını çözebilecekleri bir forum var ancak bunun yeri sosyal medya değil" dedi.

ACILI AİLELER YÖNETİMİ HEDEF ALDI

Afganistan'ın başkenti Kabil'de DEAŞ-K'nın düzenlediği canlı bomba saldırısıyla yer yerinden oynadı. Kabil'deki ateş, ABD'yi de yakmaya başladı.

Perşembe günü, Kabil havalimanına düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 13 ABD askeri arasında olan iki deniz piyadesinin babaları, Biden'ın yürüttüğü kaotik tahliye girişimi nedeniyle zehir zember açıklamalrda bulundu.

Bunların arasında Donanma doktoru Max Soviak, Ordu Kurmay Başkanı Çavuş Ryan Knauss ve Deniz Piyadeleri Avcısı Lopez, Rylee McCollum, David Lee Espinoza, Kareem Nikoui, Jared Schmitz, Daegan Page, Taylor Hoover, Humberto Sanchez ve adı açıklanmayan bir özel kuvvet askeri vardı.

'BURADA TİYATRO OYNANIYOR, TAM BİR REZALET'

McCollum'un güreş koçu ve yakın bir aile dostu olan Ben Arlotta, Biden yönetimine öfkeli olduğunu söyledi ve Beyaz Saray yönetimini askerleri gereksiz yere tehlikeli bir duruma sokmakla suçladı.

Arlotta, "Bu bir rezalet, tam bir tiyatro oynanıyor. Sadece Rylee için değil, oradaki her asker ve kadın için. Çok korkunç bir yere kondular. Bence tüm bu durum her düzeyde yanlış yönetiliyor" dedi ve devam etti:

'BAZILARININ KELLESİ GİTMELİ'

"Umut edebileceğim tek şey, sorumluluğun unutulmaması. Çünkü dün öldürülen 13 asker için, işlerin gidişatı için bazılarının kellesinin gitmesi gerekiyor."

'KEŞKE TRUMP OLSAYDI...'

Nikoui'nin babası Steve, Cuma günü The Daily Beast'e şunları söyledi: "Oğlumu oraya kağıt itici olarak gönderdiler ve ardından Taliban'ı dışarıda güvenlik sağlaması için bıraktılar. Kendi askeri liderlerimi suçluyorum… Biden onlara sırtını döndü. Orada olan şey bu."

Nikoui'nin babası, oğlunun Trump görevdeyken denizciliğe kaydolduğunda rahatladığını çünkü 'bu adamın insanları tehlikeye atmak istemediğine gerçekten inandığını' da sözlerine ekledi.

Öte yandan Schmitz'in babası da şunları söyledi: "Hayatlarını riske atan, hepimizi koruyan sevdikleri şeyi yapan askerler için her gün dua edin.' Beyaz Saray Sekreteri Jen Psaki, Cuma günü Biden'ın ölümcül saldırıdan sorumlu teröristlerin izini sürme sözü sorulduğunda, başkanın 'artık onların dünyada yaşamalarını istemediğini' söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.