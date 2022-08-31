DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,1856 ₺

EURO

18,1749 ₺

ALTIN

1.000,75 ₺

BİST

3.179,99 ₺

TIMETURK / DÜNYA / ABD ordusunda ağır fatura; 400 Chinook yerde kaldı

ABD ordusunda ağır fatura; 400 Chinook yerde kaldı

ABD, motor yangını riski nedeniyle 400 Chinook helikopterlik filosunu kullanmıyor

2 Saat Önce
2022-08-31 13:54:00
ABD ordusunda ağır fatura; 400 Chinook yerde kaldı

ABD Ordusu Malzeme Komutanlığının Boeing tarafından üretilen 400 Chinook helikopterinden oluşan filosunun tamamını motor yangın riski nedeniyle kullanmadığı bildirildi.

The Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, son zamanlarda bazı uçaklarda herhangi bir yaralanma veya ölüme neden olmayan motor yangınlarının meydana gelmesi üzerine, yaklaşık 400 CH-47 Chinook helikopterini yere indirdiğini söyledi.

Ordunun sorunu çözmeye çalıştığı belirtilirken helikopterlerin motor üreticisi Boeing veya Honeywell'in, gazetenin gelişmelere dair sorularına yanıt vermediği kaydedildi.

thumbs_b_c_13c718b1d8a24c76b8f25b14c44726fe

1960'lardan bu yana Amerikan ordusunun temel unsurlarından biri olan Chinook helikopterler, genelde lojistik amaçlar için kullanılıyor. AA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş