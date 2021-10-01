DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? YKS ek tercih kazananlar üniversite dersleri ne zaman başlayacak?
Altının gramı 500 lirayı geçti
YKS 2. ek yerleştirme ne zaman yapılacak? YKS 2. ek yerleştirmede yerleşemeyenler tercih yapabilir mi?
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
İran'da bitcoin yasağı kalktı
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Ezber bozan keşif! Korona onları etkilemiyor
Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk öldü mü?
Petrol ithalatında azalma
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan’a tepki
Borsa güne düşüşle başladı
Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk kaç yaşındaydı? Oğuzhan Asiltürk nereliydi?
Merkel neden susuyor?
İran-Azerbaycan gerginliği! Geri adım attılar

TIMETURK / DÜNYA / ABD ordusunda 2020'de 580 asker intihar etti

ABD ordusunda 2020'de 580 asker intihar etti

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD ordusundaki intiharlarla ilgili yayımladığı yıllık raporda, 2020'de 580 askerin intihar ettiği, muvazzaf askerler arasındaki intihar oranının 5 yılda yüzde 41,4 arttığı açıklandı.

3 Saat Önce
2021-10-01 08:00:12
ABD ordusunda 2020'de 580 asker intihar etti

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD ordusundaki intiharlarla ilgili yayımladığı yıllık raporda, 2020'de 580 askerin intihar ettiği, muvazzaf askerler arasındaki intihar oranının 5 yılda yüzde 41,4 arttığı açıklandı.

Pentagon, Amerikan ordusundaki intiharları derleyen yıllık raporunu yayımladı.

Raporda, muvazzaf askerler arasındaki intihar oranının 2020 yılında önceki yıla göre yüzde 9,1, 2018 ile 2020 arasında ise yüzde 15,3 arttığı belirtildi.

Rezerv kuvvet arasındaki intihar oranının 2020'de önceki yıla göre yüzde 19,2 oranında arttığı ifade edilen raporda, ulusal muhafızlar arasındaki intihar oranının ise yüzde 31,7 yükseldiği kaydedildi.

Geçen yıl, muvazzaf, rezerv ve ulusal muhafızlar arasında 580 askerin intihar ettiği ifade edilen raporda, muvazzaf askerler arasındaki intihar oranının 5 yılda yüzde 41,4 oranında artarak 100 bin kişide 28'e çıktığına dikkat çekildi.

Rapora ilişkin açıklamada bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Bulgular endişe verici. Askerlerimiz ve asker aileleri arasındaki intihar oranları hala çok yüksek ve eğilimler doğru yönde gitmiyor." ifadelerine yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN