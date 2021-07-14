DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Taliban'dan kaçan 347 Afgan Tacikistan'a sığındı
Tarkan: Flamingoların ölümü kader değil, bir katliam
Fransa'da aşı mecburiyeti karşıtı gösteri: 'Kahrolsun diktatörlük'
Güney Afrika'da Zulu Kralı halkını acilen şiddete son vermeye çağırdı
Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü!
ABD ordusu için çalışan Afganların tahliye edileceği tarih belli oldu
15 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı? 15 Temmuz 2021 Aile Sağlığı Merkezleri açık mı?
Hariri, 24 teknokrattan oluşan kabinesini Cumhurbaşkanı'na sundu
Borsa günü yükselişle tamamladı
TYB İstanbul'da 15 Temmuz Şiir Şöleni
İsrail hapishanesindeki 4 Filistinli açlık grevine başladı
Sağlık çalışanlarına hastane bahçesinde sürpriz!
MHP'den CHP'ye 'Türkgün' tepkisi
Nedim Şener CHP'li Özcan'a tazminat ödeyecek, Şener'den karara tepki
Galatasaray-PSV maçının bilet fiyatları belli oldu

TIMETURK / DÜNYA / ABD ordusu için çalışan Afganların tahliye edileceği tarih belli oldu

ABD ordusu için çalışan Afganların tahliye edileceği tarih belli oldu

ABD yönetiminin 20 yıllık Afganistan işgali sırasında ABD güçleri için çalışan Afganların ülkeden tahliyesine temmuz ayının son haftasında başlanacağı bildirildi.

2 Saat Önce
2021-07-14 18:56:58
ABD ordusu için çalışan Afganların tahliye edileceği tarih belli oldu

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Associated Press (AP) haber ajansının ismini açıklamak istemeyen bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, söz konusu tahliyeye Müttefikler Sığınağı Operasyonu isminin verildiğini ve bu kapsamdaki uçuşların gelecek hafta başlayacağını söyledi.

Yetkili, bu uçuşlarda ilk önce ABD'de ikamet başvurusu sürecinde olan özel göçmen vizesi başvuru sahiplerinin tahliye edileceğini dile getirdi.

ABD, 29 Şubat 2020'de Taliban'la yaptığı anlaşma üzerine 24 Nisan 2021'de itibaren Afganistan çekilme sürecini başlatmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) son açıklamasında ABD'nin çekilme sürecinin yüzde 95'inin tamamlandığını duyurmuştu.

Çekilme süreci hızla devam ederken 20 yıllık işgal boyunca ABD'ye çeşitli şekillerde destek veren Afganların ülkeden çıkarılması konusunda tartışmalar başlamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ordusunun geri çekilmesinden önce ABD ordusuna yardım eden Afganların tahliyesi konusunda Kongrenin baskısına maruz kalmıştı.

Beyaz Saray, geçen haftalarda bir grup Kongre üyesine bu konudaki planları hakkında brifing vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH