ABD, öldürülen PKK/YPG'liler için taziye mesajı yayınladı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) skandal bir paylaşıma imza attı. CENTCOM'un resmi Twitter hesabından, Suriye'de öldürülen PKK/YPG’liler için taziye mesajı yayınlandı. Skandal paylaşıma Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan tepki geldi.

Suriye'de PKK/YPG ile olan işbirliğini sürdüren ABD'den skandal bir paylaşım geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), etkisiz hale getirilen PKK/YPG'liler için taziye mesajı yayınladı.

22 Temmuz'da Kamışlı'da öldürülen Çiyan Afrin kod adlı Salwa Yuşuk'un fotoğrafına yer verilen skandal paylaşımda, öldürülen PKK/YPG'liler için 'kritik savaşçılardı' ifadesi kullanıldı.

Öldürülen Salwa Yuşuk'un, Suriye'de DEAŞ ile mücadelede önemli rol oynadığı belirtildi.

'KRİTİK BİR SDG LİDERİYDİ'

CENTCOM'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk (Ciyan Afrin) 2 kadın savaşçı ile birlikte 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen bir saldırıda öldürüldü.'

Salwa, 2017'den bu yana, IŞİD'e karşı savaşan güçleri yöneten eden kritik bir SDG lideriydi. CENTCOM olarak bu 3 SDG savaşçısının ailelerine, halkına başsağlığı diliyoruz.'

SKANDAL PAYLAŞIMA AĞAR'DAN TEPKİ

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabı üzerinden ABD'nin skandal paylaşımına tepki gösterdi.

Ağar, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"ABD halk ve devletini rezalete ortak etmenin zirve noktası!

CENTCOM, Mazlum Apti Yrd kod Ciyan Afrin Salwa Yusuk vd 2 teröristin 22.7.22'de etkisizLEŞtirilmeleri nedeniyle taziye yayınlamış.

Yakında Trump'ın “Biz kurduk” dediği Deaşlı müttefiklerinin de taziyelerini bekliyoruz."