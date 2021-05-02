'ABD nüfusundaki kayma Demokratlar'a yarayabilir'

Brookings Enstitüsü’nden William Frey, Güney Kuşağı eyaletleri içindeki nüfus artışına değinerek, nüfustaki bu hareketliliğin büyük çoğunluğunu Demokrat Partili seçmenlerin oluşturduğunu ve bundan dolayı da bu eyaletlerdeki Cumhuriyetçi üstünlüğünün zayıflayacağını söylüyor.

ABD'de geçen yıl yapılan nüfus sayımı sonuçları 2020'lerde ulusal düzeyde önemli siyasi değişimler yaratma potansiyeline sahip.

50 yıl önce Amerika'da nüfusun yüzde 48'i, yani yarısından azı “Güneş Kuşağı” diye de anılan güney ve batı eyaletlerinde yaşıyordu. Şimdiyse ABD Nüfus Dairesi'nin elindeki kayıtlara göre bu kuşakta yaşayan nüfusun oranı yüzde 62'ye ulaştı.

Güneş Kuşağı eyaletleri, Alabama, Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Nevada, New Mexico, Kuzey Carolina, Oklahoma, Güney Carolina, Tennessee ve Teksas'ı kapsıyor.

Güneş Kuşağı'nın batısındaki California ve güneyindeki Teksas ve Florida eyaletleri nüfusun yoğunlaştığı eyaletler oldu. Ancak son veriler bu oranın da değiştiği yönünde.

Washington'daki Brookings Enstitüsü'nden William Frey, nüfus hareketliliğinin Güneş Kuşağı'nın iç eyaletlerine kaydığını söylüyor. Frey, batıda nüfus kaymasının Nevada ve Arizona, güneyde de Georgia ve Kuzey Carolina'da yaşandığına dikkati çekiyor.

Bu değişimin siyasi yansımasıysa Temsilciler Meclisi'ndeki yedi sandalye. Üyelerinin iki yılda bir seçime gittiği ABD Kongresi'nin bu alt kanadında sandalyeler, ABD genel ve eyalet nüfus oranlarının dikkate alındığı aritmetikle belirleniyor. Ülkenin en kalabalık eyaleti California nüfus azalmasından dolayı ilk kez bir sandalye kaybederken Florida, Colorado, Montana, Oregon ve Kuzey Carolina birer, Teksas da bir sandalye kazanıyor.

Demokratların kalesi olarak bilinen California'nın dışında Temsilciler Meclisi'nden birer sandalye kaybedecek diğer eyaletler Illinois, Michigan, New York, Ohio, Pennsylvania ve Batı Virginia. Bunların çoğu da ya kararsız olarak da bilinen kilit eyaletler ya da Demokrat seçmenin baskın olduğu eyaletler.

Güneş Kuşağı eyaletlerinin seçmenleri ağırlıklı olarak Cumhuriyetçi. Bununla birlikte bazı siyasi strateji uzmanlarının Cumhuriyetçi Parti'nin bu eyaletlerde üstünlüğünün pekişeceği yönündeki beklentileri de fazla uzun ömürlü olmayabilir.

Brookings Enstitüsü'nden William Frey, Güney Kuşağı eyaletleri içindeki nüfus artışına değinerek, nüfustaki bu hareketliliğin büyük çoğunluğunu Demokrat Partili seçmenlerin oluşturduğunu ve bundan dolayı da bu eyaletlerdeki Cumhuriyetçi üstünlüğünün zayıflayacağını söylüyor.

Bu duruma son seçimlerde tanık olunduğunun altını çizen Frey, en son örneğin yıllardır Cumhuriyetçi başkan adaylarına oy veren Arizona ve Georgia eyaletlerinde görüldüğünü, son seçimlerdeyse bu eyaletlerin Demokrat Partili Joe Biden'a oy verdiğini belirtiyor. Frey demografik değişimin son seçimlerde bu sonucu yarattığını savunuyor.

Uzman bu durumun devam edeceği ve önümüzdeki başkanlık seçimlerinde de etkili olacağı görüşünde. Bu eyaletlerin yavaş yavaş Demokrat Parti'ye kayacağına işaret eden William Frey, “Seçiciler Kurulu oyları açısından bakarsak, bu Cumhuriyetçi Parti için kısa vadeli bir kazanım olsa da uzun vadede Demokratlar'a kazandıracaktır” diyor.

ABD'de başkanlık seçimini kazanan kişi, ülke genelinden çıkan oy oranıyla değil ancak 50 eyaletin temsil oranını ve delege sayısını temel alan bir aritmetiği yansıtan “Seçiciler Kurulu” tarafından belirleniyor. 2016 seçimlerinde Cumhuriyetçi Partili Donald Trump, ülke genelinde Demokrat rakibi Hillary Clinton'dan 3 milyon az oy almasına rağmen seçimi Seçiciler Kurulu oylarıyla kazanmıştı. 2020 seçimlerindeyse ülke genelinde Trump'a oranla 7 milyon daha fazla oy alan Joe Biden, Seçiciler Kurulu oylarını da garantileyerek yeni başkan seçildi.

“ABD nüfusu yaşlanıyor”

ABD nüfus sayımı rakamları ayrıca önümüzdeki yıllarda Amerikalı lider ve siyasetçileri zorlayacak yeni gerçekleri de ortaya koyuyor. Son bir yüzyılda ABD'de nüfus artış oranı azaldı ve bu azalma en son 1930'lu yıllardaki Büyük Buhran döneminde yaşanmıştı. Bu da Amerika'daki genç nesillerin üzerine daha fazla yük bindiriyor olacak.

“Durağan nüfus artışı, geçmişimizde çok fazla deneyimlediğimiz bir durum değil” diyen Frey, yaşlanan neslin çalışan genç nesil üzerine daha büyük bir yük oluşturacağını kaydediyor. Uzman, yaşlanan nüfusun sosyal güvenlik, emeklilik, sağlık bakımı gibi temel haklarının yüklerinin vergi ödemeye devam eden genç nesle kalacağına dikkati çekiyor.

Kaynak: VOA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.