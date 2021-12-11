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TIMETURK / DÜNYA / ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake yemin etti

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake yemin etti

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak atanan Jeff Flake, bugün yemin ederek resmi olarak unvanını aldı.

4 Saat Önce
2021-12-11 08:30:37
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake yemin etti

ABD Başkanı Joe Biden tarafından ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen ve adaylığı ekim ayında Senato'da onaylanan Flake, bugün ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in huzurunda yemin etti.

Harris, Flake'in resmi olarak unvanını aldığı yemin töreninden bir kareyi Twitter hesabında paylaştı ve "Bugün, Jeff Flake'i yeni Türkiye Büyükelçimiz olarak yemin ettirme onuruna eriştim. Senatoda Flake ile çalışma fırsatım oldu ve bu ülkeye olan sevgisini yakından gördüm." ifadesini kullandı.

FLAKE KİMDİR?

Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Partili Biden'ı destekleyen Flake, 2013-2019'da ABD Senatosunda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001-2013 arasında da Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu.

Flake, 2019'da eski Başkan Donald Trump'ın yönetimi ve Cumhuriyetçi Partinin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senatodan emekli olmuştu.

Emekliliğinin ardından, Trump'ı eleştirdiği Conscience of a Conservative (Bir Muhafazakarın Vicdanı) adlı kitap yazan eski Cumhuriyetçi Senatör, Ankara'da büyükelçilik görevine aday gösterilmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Bu atamayla Biden yönetimi Amerikan dış politikası ve diplomasisinin en iyi geleneğini yeniden doğruluyor: Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı. Amerikan dış politikası, partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm." ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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