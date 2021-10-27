DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Şelengoyu biliyor musunuz?
Almanya: Yeni hükümet kurulana kadar görevde kalsın
“Otomotiv endüstrisi şimdi de magnezyum yüzünden duracak”
Selülitlere ev yapımı kremle veda edin
Tofaş 2,1 milyar TL net kâr açıkladı
Fed başkan adaylarının seçimi için harekete geçildi
Sudan'da Başbakan Hamduk serbest bırakıldı
Büyükelçiler krizi nasıl aşıldı?
Beyrut limanı patlamasındaki siyasi krizde çözüme varıldı
ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi belli oldu; Flake kimdir?
Zencefil çorbası gribe şifa oluyor
Vücudunuzun en kirli bölgesi orası!
KDV indirimi karavanı hızlandıracak
Kestanenin vücuda bir zararı var mı?
Kongre’den Biden’a mektup: 'Türkiye, ABD ve müttefiklerimiz için tehlike'

TIMETURK / DÜNYA / ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi belli oldu; Flake kimdir?

ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi belli oldu; Flake kimdir?

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Flake, Senato Genel Kurulunda onaylandı.

2 Saat Önce
2021-10-27 00:12:40
ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi belli oldu; Flake kimdir?

Jeff Flake'in Ankara Büyükelçiliği adaylığı, bugün Senato Genel Kurulunda yapılan sözlü oylamada kabul edildi. Senato'dan onay alan Flake'in, yakın zamanda ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'den görevi devralması bekleniyor.

ABD Başkanı Biden, Temmuz 2021'de, Flake'i ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday göstermiş, Senato Dış İlişkiler Komitesi, 20 Ekim'de Flake'in adaylığını onaylayarak Senato Genel Kurulundaki nihai oylamanın önünü açmıştı.

Flake kimdir?

Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Partili Biden'ı destekleyen Flake, 2013-2019'da ABD Senatosu'nda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001-2013 arasında da Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu.

Flake, 2019'da eski Başkan Donald Trump'ın yönetimi ve Cumhuriyetçi Partinin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senato'dan emekli olmuştu.

Emekliliğinin ardından, Trump'ı eleştirdiği Conscience of a Conservative (Bir Muhafazakarın Vicdanı) adlı kitap yazan eski Cumhuriyetçi Senatör, Ankara'da büyükelçilik görevine aday gösterilmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Bu atamayla Biden yönetimi Amerikan dış politikası ve diplomasisinin en iyi geleneğini yeniden doğruluyor: Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı. Amerikan dış politikası, partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm." ifadelerini kullanmıştı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş