ABD’nin Ukrayna’ya destek için gönderdiği ilk askeri birlik Almanya’ya ulaştı

Euronews Türkçe'nin haberine göre; ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine 3 bin civarında asker gönderilmesi talimatı vermişti.

Pentagon'a göre bin 700 civarında asker Polonya'ya, bin civarında asker Romanya'ya ve 300 asker Almanya'ya gönderilecek.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, 24 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini bildirmişti.

Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO ile yakınlaşması Rusya'nın son dönemde Batı ile ilişkilerinde yeni bir kriz yarattı.