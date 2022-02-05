ABD’nin Ukrayna’ya destek için gönderdiği ilk askeri birlik Almanya’ya ulaştı
ABD’nin Ukrayna’ya destek için Avrupa’ya gönderdiği ilk askeri birlik Almanya’ya ulaştı. Askerlerin Polonya’ya sevkıyatı başladı.
2022-02-05 14:46:29
ABD Ordusu Avrupa Komutanlığından yapılan açıklamada, 18. Hava İndirme Kolordusuna ait ilk birliklerin Wiesbaden'e geldiği duyuruldu.
Bu arada Polonya ordusundan yapılan ayrı bir açıklamada ise Amerikan askerlerinin Polonya'ya sevkıyatının başladığı aktarıldı.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, 24 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini bildirmişti.
Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO ile yakınlaşması Rusya'nın son dönemde Batı ile ilişkilerinde yeni bir kriz yarattı.
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