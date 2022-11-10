ABD'nin Tennessee eyaletinde kölelik yasaklandı

ABD'nin Tennessee eyaletinde seçmenler, 'her türlü köleliği resmen yasaklayan' kararı yüzde 79.54'lük bir oy oranı ile kabul etti.

Tennessee eyaletinde seçmenler, çeşitli suçlardan hüküm giyenler için ceza biçimleri olarak köleliğe ve istemsiz kulluğa izin veren yasayı kaldırmayı öneren teklifi kabul etti.

Karar yüzde 79.54'lük bir oy oranı ile kabul edildi.

Tedbir, Tennessee Anayasası'nın 33. Maddesi'nde "bu eyalette kölelik ve gönülsüz kulluk, usulüne uygun olarak suçtan hüküm giymiş bir kişinin cezalandırılması dışında, sonsuza kadar yasaklanmıştır" ifadesini değiştirdi.

Yeni değişiklik, bu cezalara izin veren dili kaldırdı. Bölümdeki yeni ifade "Kölelik ve gönülsüz kulluk sonsuza kadar yasaklanmıştır. şeklinde düzenlendi.

Eyaletteki seçmenlere gönderilmeden önce, Tennessee milletvekillerinin çoğunluğu öneriyi destekledi, ancak altı yasa koyucu buna karşı oy kullandı.

CBC News, TRTHaber