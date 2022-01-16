DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'Cübbeli Ahmet'ten Sezen Aksu'ya tepki
Altay - Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Altay - Alanyaspor maç özeti | Altay Aytemizspor - Alanyaspor gollerini kim attı?
Antalya'da yangın: 'Her şeyi itfaiyeye bırakmamak lazım'
Üçüncü İttifak yolda!
Altay sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu
Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal’dan en iyi derece
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
TFF 3. Ligde toplu sonuçlar ve puan durumu (16 Ocak 2022)
Özgür Özel’den Osman Kavala’ya ziyaret: ''Kala kala dış güç olarak bir ben kaldım''
'15 Temmuz kanlı darbe girişimini Minyeli Abdullah'lar önledi'
Ege Denizi'nde deprem!
Uçakla şehirler arası seyahatte PCR zorunluluğu yeniden getirildi
ABD'nin Teksas eyaletinde sinagogda rehin alınanlar kurtarıldı
Giresunspor - Kasımpaşa maçı canlı nasıl izlenir?
2021’de Türkiye’de bitcoin, dolar ve altına yatırım yapanlar arasında en kazançlı kim?

TIMETURK / DÜNYA / ABD'nin Teksas eyaletinde sinagogda rehin alınanlar kurtarıldı

ABD'nin Teksas eyaletinde sinagogda rehin alınanlar kurtarıldı

ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı bir saldırgan tarafından sinagogda rehin alınan kişilerin kurtarıldığı, rehineleri 10 saatten fazla tutan silahlı saldırganın ise öldürüldüğü bildirildi.

2 Saat Önce
2022-01-16 15:28:29
ABD'nin Teksas eyaletinde sinagogda rehin alınanlar kurtarıldı

Teksas'a bağlı Colleyville kenti yetkilileri, silahlı saldırgan tarafından tutulan üç rehinenin binaya yapılan operasyonla kurtarıldığını açıkladı.

Beth Israel Cemaati üyesi dört rehineden biri, silahlı saldırgan tarafından rehin alındıktan saatler sonra serbest bırakılmıştı.

Operasyonda, sinagogdaki rehineleri 10 saatten fazla tutan silahlı saldırganın öldürüldüğü kaydedildi.

Operasyondan sorumlu FBI özel ajanı Matt DeSarno, takımının "ateş etme olayını" araştıracağını söyledi.

FBI ve polis sözcüsü, saldırganı kimin vurduğuna dair soruları yanıtlamayı reddetti.

DeSarno, silahlı saldırganın kimliğinin belirlendiğini ancak şu anda kimliğini açıklamaya veya doğrulamaya hazır olmadıklarını söyledi.

Cumartesi günü sabah ayini sırasında silahlı bir kişinin sinagoga girerek Musevi din adamı haham dahil içerideki dört kişiyi rehin aldığı, olaya SWAT ekibinin müdahil olduğu ifade edilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş