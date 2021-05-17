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ABD'nin tekelini kırmak için 3 Avrupa ülkesi anlaştı

Almanya, Fransa ve İspanya, Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığını azaltmak için ortak üretilmesi planlanan yeni nesil savaş uçağında atılacak adımlar konusunda anlaşmaya vardı.

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17.05.2021 13:41:44
ABD'nin tekelini kırmak için 3 Avrupa ülkesi anlaştı

Almanya, Fransa ve İspanya, Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığını azaltmak için ortak üretilmesi planlanan yeni nesil savaş uçağında atılacak adımlar konusunda anlaşmaya vardı.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Almanya Savunma Bakanlığı, Federal Meclis Savunma Komitesi milletvekillerine üç ülkenin ortak savaş uçağı üretimi için atılacak adımlar konusunda temel bir anlaşmaya varıldığına ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu anlaşmanın, yeni nesil savaş uçağı için Ar-Ge, teknoloji, kullanım hakları ve Almanya'nın azami mali katkısı ile ilgili düzenlemeleri içerdiği belirtildi.

İspanya, Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığını azaltmak için Almanya ve Fransa'nın ortak projesi kapsamında üretilmesi planlanan yeni nesil savaş uçağı projesine Haziran 2019'da katılmıştı.

Proje kapsamındaki jetlerin, Avrupalı havacılık şirketi Airbus ve Fransız şirketi Dassault Aviation tarafından üretilmesi planlanıyor. Jetler, Alman Eurofighter ve Dassault'un ürettiği Rafale savaş uçaklarının yerini alacak.

Droneların ve uyduların da yer aldığı hava muharebe sistemine yönelik gerekenler 2027'de karara bağlanacak ve geliştirme aşaması 2030'da başlayacak.

Sistemin 2040 yılına kadar hizmet vermesi beklenmiyor.

Yetkililer projenin ne kadara mal olacağı konusunda açıklama yapmazken, Avrupa basınına göre söz konusu proje 100 milyar avroyu geçecek. Uçağın geliştirilmesinin 100 milyar avroyu aşmasının Almanya, Fransa ve İspanya'yı bir araya getirdiği de değerlendiriliyor.

Küresel mücadelede temel bir aktör olmayı başaramayan Avrupa'nın savunmada ABD'ye bağımlı kalması ve kilit teknolojik gelişmelerde ABD-Çin merkezli şirketlerle rekabet edememesi Avrupa kamuoyunda uzun süredir tartışılıyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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